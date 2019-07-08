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РИА Новости

Суд отправил в СИЗО владельца Optima Development Худояна

Вчера, 13:07
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Мосгорсуд отменил домашний арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна и отправил бизнесмена в СИЗО до 14 августа по делу о мошенничестве, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Тверского суда Москвы изменить, избрать в отношении Худояна меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказал судья.
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Представитель прокуратуры обратился в суд с апелляционным представлением, считая, что Худоян во время предварительного расследования должен содержаться в СИЗО. Обосновал это прокурор тем, что дети Худояна являются гражданами США и он может скрыться. Кроме того, по его словам, обвиняемый высказывал угрозы в адрес свидетелей.
Сам Худоян заявил, что никому не угрожал и скрываться не будет. "Мечта моих оппонентов, чтобы я уехал отсюда, а они будут дербанить мою собственность — не дождутся. Я буду отстаивать свою позицию до конца, никуда скрываться я не собираюсь", — сказал он, попросив суд разрешить ему заниматься своей профессиональной деятельностью.
Адвокат Худояна Сергей Чижиков просил суд изменить меру пресечения на залог, либо на запрет определённых действий, а если суд сочтёт это невозможным, то разрешить подзащитному двухчасовые прогулки, отметив, что скрываться обвиняемый не намерен, да и не сможет, поскольку следователь изъял у него паспорт РФ и гражданина Армении.
В середине июня Тверской суд Москвы отправил Худояна под домашний арест до 14 августа 2019 года. Ему вменяют мошенничество с ущербом в 2,2 миллиарда рубля.
Компания Optima Development, владельцем которой является Альберт Худоян, реализует на территории России проекты в сегменте торговой, многофункциональной и жилой недвижимости. В портфеле Optima Development – проекты, в создании и функционировании которых компания участвует на всех этапах – от стадии разработки концепции и проектирования до строительства и дальнейшей эксплуатации.
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