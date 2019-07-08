Суд отправил в СИЗО владельца Optima Development Худояна

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Мосгорсуд отменил домашний арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна и отправил бизнесмена в СИЗО до 14 августа по делу о мошенничестве, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Тверского суда Москвы изменить, избрать в отношении Худояна меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказал судья.

Представитель прокуратуры обратился в суд с апелляционным представлением, считая, что Худоян во время предварительного расследования должен содержаться в СИЗО. Обосновал это прокурор тем, что дети Худояна являются гражданами США и он может скрыться. Кроме того, по его словам, обвиняемый высказывал угрозы в адрес свидетелей.

Сам Худоян заявил, что никому не угрожал и скрываться не будет. "Мечта моих оппонентов, чтобы я уехал отсюда, а они будут дербанить мою собственность — не дождутся. Я буду отстаивать свою позицию до конца, никуда скрываться я не собираюсь", — сказал он, попросив суд разрешить ему заниматься своей профессиональной деятельностью.

Адвокат Худояна Сергей Чижиков просил суд изменить меру пресечения на залог, либо на запрет определённых действий, а если суд сочтёт это невозможным, то разрешить подзащитному двухчасовые прогулки, отметив, что скрываться обвиняемый не намерен, да и не сможет, поскольку следователь изъял у него паспорт РФ и гражданина Армении.

В середине июня Тверской суд Москвы отправил Худояна под домашний арест до 14 августа 2019 года. Ему вменяют мошенничество с ущербом в 2,2 миллиарда рубля.