Правительство Германии готово продолжить участвовать в коалиции в Сирии

БЕРЛИН, 8 июл – РИА Новости. Правительство ФРГ готово продолжить участвовать в коалиции в Сирии в рамках предыдущего мандата, наземные войска не имеют к этому отношения, заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Правительство ФРГ рассматривает продолжение своего участия в коалиции против ИГ* (запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство"* - ред), как известно, наземные войска не имеют к этому отношения", - сказал Зайберт, добавив, что окончательное решение о продлении мандата после 31 октября должен принять германский бундестаг.

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри призвал Германию отправить наземные войска на северо-восток Сирии, чтобы частично заменить американский контингент, сообщила немецкая газета Welt am Sonntag

Миссия бундесвера оказывает поддержку международной коалиции за счет участия в разведывательной деятельности, воздушной дозаправке, предоставления персонала для штабов, а также в рамках миссии AWACS (система дальнего радиолокационного обнаружения и управления). Бундесвер также располагает небольшой базой в Иордании.