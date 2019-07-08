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РИА Новости
Война в Сирии

Правительство Германии готово продолжить участвовать в коалиции в Сирии

Вчера, 13:05
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкГород Алеппо в Сирии
Город Алеппо в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Город Алеппо в Сирии. Архивное фото
БЕРЛИН, 8 июл – РИА Новости. Правительство ФРГ готово продолжить участвовать в коалиции в Сирии в рамках предыдущего мандата, наземные войска не имеют к этому отношения, заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Правительство ФРГ рассматривает продолжение своего участия в коалиции против ИГ* (запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство"* - ред), как известно, наземные войска не имеют к этому отношения", - сказал Зайберт, добавив, что окончательное решение о продлении мандата после 31 октября должен принять германский бундестаг.
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Миссия бундесвера оказывает поддержку международной коалиции за счет участия в разведывательной деятельности, воздушной дозаправке, предоставления персонала для штабов, а также в рамках миссии AWACS (система дальнего радиолокационного обнаружения и управления). Бундесвер также располагает небольшой базой в Иордании.
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