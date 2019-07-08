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РИА Новости

Иран обогатил уран до уровня 4,5%

Вчера, 13:03
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© Фото : public domainЗаготовка из высокообогащенного урана
Заготовка из высокообогащенного урана
© Фото : public domain
Заготовка из высокообогащенного урана. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Иран довел обогащение урана до 4,5%, тем самым превысив предусмотренный в ядерной сделке показатель в 3,67%, сообщил представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.
Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.
Центр по обогащению урана, Иран
4 июля, 17:27
Перс указующий. Иран открыл себе путь к обогащению. УранаКоль скоро Штаты вышли из СВПД и своими санкциями не позволяют Ирану обогащаться, все, что ему остается, так это обогащать хотя бы уран. Тем самым предоставляя Вашингтону повод для агрессии. Трамп уже пригрозил, что уничтожит противника сей же миг, если дернется. Тот не стушевался.
"Сегодня утром мы преодолели границу обогащения урана в 4,5%", - сообщил Камальванди агентству ISNA.
О первом этапе прекращения выполнения ряда пунктов ядерной сделки (в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды) Иран объявил 8 мая, в годовщину выхода США из СВПД. В Иране объяснили принятые меры нарушениями Вашингтоном ядерной сделки и введением санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы.
В частности, Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов в рамках первого этапа сокращения обязательств. Какие обязательства в рамках ядерной сделки Иран сократит на третьем этапе, Тегеран обещал объявить через 60 дней.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
1 июля, 23:29
США призвали Иран прекратить обогащение урана
В Тегеране подчеркивали, что свои шаги предпринимают в рамках СВПД, который в частности дает Ирану право полностью или частично прекратить выполнение своих обязательств в случае, если он сочтет, что любой другой член ядерной сделки не соблюдает свои обязательства.
Кроме того, в Иране также отмечали, что перейдут к третьему этапу сокращения обязательств через 60 дней после 7 июля, если страны-члены ядерной сделки не обеспечат интересы Ирана "перед лицом экономического терроризма США". Глава МИД Ирана отмечал, что все предпринятые шаги Тегерана "обратимы".
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
7 июля, 00:01
Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе
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