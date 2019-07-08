Германия надеется на возвращение Ирана к выполнению СВПД

"Мы принципиально рассчитываем на то, что Иран вернется к выполнению соглашения и будет готов придерживаться его. Мы, соответственно, продолжим работать над INSTEX (механизм расчетов с Ираном - ред.), в пятницу я уже сказал о большом интересе со стороны компаний, некоторые транзакции находятся в преддверии реализации, это актуальное положение дел, над этим ведется работа", - сказал Бройль, добавив касательно заявлений в Тегеране о начале обогащения урана в непредусмотренных СВПД количествах, что в Берлине "не реагируют на заявления, отреагируют на доклад МАГАТЭ", который должен появиться "в самое ближайшее время".