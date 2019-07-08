Германия надеется на возвращение Ирана к выполнению СВПД

БЕРЛИН, 8 июл – РИА Новости. В Берлине исходят из того, что Иран вернется к выполнению СВПД, окончательные выводы будут сделаны после публикации доклада МАГАТЭ, заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.
"Мы принципиально рассчитываем на то, что Иран вернется к выполнению соглашения и будет готов придерживаться его. Мы, соответственно, продолжим работать над INSTEX (механизм расчетов с Ираном - ред.), в пятницу я уже сказал о большом интересе со стороны компаний, некоторые транзакции находятся в преддверии реализации, это актуальное положение дел, над этим ведется работа", - сказал Бройль, добавив касательно заявлений в Тегеране о начале обогащения урана в непредусмотренных СВПД количествах, что в Берлине "не реагируют на заявления, отреагируют на доклад МАГАТЭ", который должен появиться "в самое ближайшее время".
4 июля, 17:27Перс указующий. Иран открыл себе путь к обогащению. УранаКоль скоро Штаты вышли из СВПД и своими санкциями не позволяют Ирану обогащаться, все, что ему остается, так это обогащать хотя бы уран. Тем самым предоставляя Вашингтону повод для агрессии. Трамп уже пригрозил, что уничтожит противника сей же миг, если дернется. Тот не стушевался.
Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.