В Шереметьево стабилизировали ситуацию с багажом

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ситуация с багажом в Шереметьево стабилизирована, но возможны отклонения, сообщил журналистам первый заместитель гендиректора по производству московского аэропорта Андрей Никулин.

"На данный момент работа стабилизирована, стандарты по выдаче багажа в основной своей массе выполняются, стандарты времени ожидания на регистрации... соблюдаются. Что касается отправки трансферного багажа, на данный момент у нас есть достаточно стабильная ситуация, но при этом мы понимаем, что пока не наберём достаточное количество персонала и не выйдем на нормальную работу, у нас возможны отклонения в случае вмешивания каких-либо факторов", - сказал Никулин.

Ранее Минтранс РФ сообщил, что локального улучшения ситуации с выдачей багажа в Шереметьево в ведомстве ожидают к концу июля, "кардинального улучшения и стабилизации - до 15 августа".

В начале июня в Шереметьево наблюдались проблемы с выдачей багажа. Пресс-служба аэропорта сообщала, что ситуация стабилизируется к концу июня. Минтранс РФ обещал, что жестко отреагирует на сбои при выдаче багажа, если ситуация не будет нормализована в кратчайшие сроки. В конце прошлой недели газета "Ведомости" сообщила, что в Шереметьево снова возникли проблемы с обработкой багажа. По данным издания, 29 и 30 июня большое количество багажа (около 9 тысяч единиц) не было отправлено по назначению. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани, порядка 1,5 тысячи единиц багажа скопилось в "Шереметьево" из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности.