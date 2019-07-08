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РИА Новости

В Шереметьево стабилизировали ситуацию с багажом

Вчера, 12:55
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВ аэропорту "Шереметьево-2"
В аэропорту Шереметьево-2
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ситуация с багажом в Шереметьево стабилизирована, но возможны отклонения, сообщил журналистам первый заместитель гендиректора по производству московского аэропорта Андрей Никулин.
"На данный момент работа стабилизирована, стандарты по выдаче багажа в основной своей массе выполняются, стандарты времени ожидания на регистрации... соблюдаются. Что касается отправки трансферного багажа, на данный момент у нас есть достаточно стабильная ситуация, но при этом мы понимаем, что пока не наберём достаточное количество персонала и не выйдем на нормальную работу, у нас возможны отклонения в случае вмешивания каких-либо факторов", - сказал Никулин.
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Ранее Минтранс РФ сообщил, что локального улучшения ситуации с выдачей багажа в Шереметьево в ведомстве ожидают к концу июля, "кардинального улучшения и стабилизации - до 15 августа".
В начале июня в Шереметьево наблюдались проблемы с выдачей багажа. Пресс-служба аэропорта сообщала, что ситуация стабилизируется к концу июня. Минтранс РФ обещал, что жестко отреагирует на сбои при выдаче багажа, если ситуация не будет нормализована в кратчайшие сроки. В конце прошлой недели газета "Ведомости" сообщила, что в Шереметьево снова возникли проблемы с обработкой багажа. По данным издания, 29 и 30 июня большое количество багажа (около 9 тысяч единиц) не было отправлено по назначению. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани, порядка 1,5 тысячи единиц багажа скопилось в "Шереметьево" из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности.
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Московская межрегиональная транспортная прокуратура в минувшую пятницу сообщила, что ряд руководителей обслуживающей организации ООО "Шереметьево Хэндлинг" уволены из-за задержек с выдачей багажа в аэропорту, возбуждено 38 дел об административных правонарушениях.
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ТуризмШереметьево (аэропорт)РоссияОбщество
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