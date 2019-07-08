Эксперт не исключил провокации в отказе туристам во въезде в Мексику

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Отказ во въезде в Мексику туристам из РФ, у которых на руках были все необходимые документы, включая визу, страховку, ваучеры на проживание в отелях 5 звезд и обратные авиабилеты, можно рассматривать как провокацию со стороны властей, заявил РИА Новости генеральный директор сети туристических агентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

За последние дни уже 24 туристам, прибывшим из России, Мексика отказывает во въезде в аэропорту Канкуна. 4 июля были задержаны еще 10 человек. По прибытии миграционная служба установила, что у троих россиян профиль не соответствует туристам. Как отметили в посольстве, такая ситуация могла сложиться, если прибывшие не могли подтвердить бронь отеля, показать обратные билеты или доказать наличие средств для пребывания в стране. Еще 14 человек с паспортами РФ не были пропущены через пограничный контроль в воскресенье.

По мнению Мкртчяна, конкретные выводы делать еще рано, так как детали инцидента пока неизвестны. "Нужно будет разобраться с документами, которые привезут с собой туристы. Однако мы считаем, что информация о том, что россияне прибыли в Мексику по каким-то подложным документам, не соответствует действительности и может быть провокацией", - сказал он и подтвердил, что среди туристов, которых не пустили в Мексику, было двое клиентов компании "Розовый слон" из Краснодара.

"Люди ехали в дорогие пятизвездные отели со всеми документами, с ваучерами, со страховками, обратными авиабилетами, с открытой мексиканской визой. Как можно говорить, что их документы не соответствуют требованиям? Мы дождемся, когда туристы вернутся на родину, и будем разбираться, почему их не пустили в Мексику, а у пограничных служб возникли к ним вопросы", - прокомментировал ситуацию собеседник агентства.

Представитель турбизнеса подтвердил, что 4 июля в Мексику не пустили 10 россиян, а в воскресенье - еще 14 наших сограждан.

"Такое впечатление, что это приобретает уже массовый характер. Кто поверит, что у всех 24 человек были подложные документы? Я думаю, что в данной ситуации работникам МИД РФ стоит внимательнее разобраться и осторожнее давать комментарии. Следующий рейс на Мексику запланирован 15 июля. Если и тогда опять кого-то из россиян не пустят в страну, то станет очевидно, что здесь что-то не то, не исключая провокацию в отношении граждан России. Мне кажется, в таком случае российскому МИД стоит потребовать объяснений, почему туристов не пускают в Мексику, несмотря на то, что у них на руках есть все документы", - выразил свое мнение Мкртчян.