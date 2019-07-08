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РИА Новости

МУС признал экс-лидера повстанцев в ДРК виновным в военных преступлениях

Вчера, 12:53
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) признал бывшего лидера конголезских повстанцев Боско Нтаганду виновным в совершении военных преступлений и преступлений против человечности.
Как сообщается в заявлении МУС, Нтаганда обвиняется по 18 пунктам за преступления, совершенные в провинции Итури в Демократической Республике Конго (ДРК) в 2002-2003 годах.
По данным агентства Рейтер, решение по приговору экс-командиру повстанцев будет принято позже на заседании.
Нтаганда по прозвищу "Терминатор" был одним из командиров конголезских повстанческих формирований. Ранее он был одним из лидеров группировки "Национальный конгресс народной обороны", которая вела борьбу с правительством ДР Конго и соседней Руанды. В 2009 году в рамках компании по примирению большинство боевиков "Национального конгресса" были приняты в армию ДРК, а сам Нтаганда получил звание генерала.
В 2006 году МУС обвинил Нтаганду в военных преступлениях, в частности, в том, что он использовал детей младше 15 лет для участия в боевых действиях. В 2013 году Нтаганда, разыскиваемый МУС, явился с повинной в посольство США в Руанде. Впоследствии он был доставлен в Гаагу в сопровождении представителей МУС.
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Международный уголовный судДемократическая Республика КонгоВ мире
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