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РИА Новости
Война в Сирии

Путин обсудил с Нетаньяху взаимодействие по Сирии

Вчера, 12:51
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи.
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи. . Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху взаимодействие на сирийском направлении с учетом итогов встречи секретарей советов безопасности РФ, Израиля и США, сообщает пресс-служба Кремля.
"Рассматривались также вопросы российско-израильского взаимодействия на сирийском направлении с учетом итогов трехсторонней встречи секретарей советов безопасности России, Израиля и США 25 июня. В частности, отмечена важность дальнейшей координации по линии военных ведомств", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Путин и Нетаньяху условились о продолжении личных контактов.
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Война в СирииВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуСирияРоссияИзраильВ мире
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