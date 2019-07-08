Путин обсудил с Нетаньяху взаимодействие по Сирии

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху взаимодействие на сирийском направлении с учетом итогов встречи секретарей советов безопасности РФ, Израиля и США, сообщает пресс-служба Кремля.
"Рассматривались также вопросы российско-израильского взаимодействия на сирийском направлении с учетом итогов трехсторонней встречи секретарей советов безопасности России, Израиля и США 25 июня. В частности, отмечена важность дальнейшей координации по линии военных ведомств", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Путин и Нетаньяху условились о продолжении личных контактов.