Путин обсудил с Нетаньяху взаимодействие по Сирии

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи. . Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху взаимодействие на сирийском направлении с учетом итогов встречи секретарей советов безопасности РФ, Израиля и США, сообщает пресс-служба Кремля.

"Рассматривались также вопросы российско-израильского взаимодействия на сирийском направлении с учетом итогов трехсторонней встречи секретарей советов безопасности России, Израиля и США 25 июня. В частности, отмечена важность дальнейшей координации по линии военных ведомств", - говорится в сообщении.