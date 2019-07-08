Борисов выразил обеспокоенность закредитованностью предприятий ОПК

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России взяли в кредит в общей сложности более 2 триллионов рублей, закредитованность "серьезная", заявил в понедельник вице-премьер Юрий Борисов.

"Серьезная закредитованность предприятий, я говорю в первую очередь о предприятиях ОПК. По нашим подсчетам, сегодня кредитный портфель предприятий ОПК составляет свыше 2 триллионов рублей", - сказал Борисов в рамках выставки "Иннопром-2019".

Только для уплаты процентов "оборонке" нужно ежегодно порядка 200 миллиардов рублей, а "эта цифра "бьется" с плановой прибылью предприятий ОПК".

"Получается такой парадокс. Я все время такой живой пример привожу: мы варим воду, пьем и доливаем. То есть возможности опереться на внутренние источники, на самые действенные источники, на собственные средства практически нет", - констатировал вице-премьер.