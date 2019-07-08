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РИА Новости

Борисов выразил обеспокоенность закредитованностью предприятий ОПК

Вчера, 12:50
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России взяли в кредит в общей сложности более 2 триллионов рублей, закредитованность "серьезная", заявил в понедельник вице-премьер Юрий Борисов.
"Серьезная закредитованность предприятий, я говорю в первую очередь о предприятиях ОПК. По нашим подсчетам, сегодня кредитный портфель предприятий ОПК составляет свыше 2 триллионов рублей", - сказал Борисов в рамках выставки "Иннопром-2019".
Только для уплаты процентов "оборонке" нужно ежегодно порядка 200 миллиардов рублей, а "эта цифра "бьется" с плановой прибылью предприятий ОПК".
"Получается такой парадокс. Я все время такой живой пример привожу: мы варим воду, пьем и доливаем. То есть возможности опереться на внутренние источники, на самые действенные источники, на собственные средства практически нет", - констатировал вице-премьер.
Международная промышленная выставка "Иннопром-2019" проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает стратегическим информационным партнером выставки.
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