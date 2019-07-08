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РИА Новости

В Ханском дворце в Крыму обнаружили подземные ходы от гарема

Вчера, 12:47
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© Фото : Личная страница Руслана Бальбека в сети "ВКонтакте"В Ханском дворце в Бахчисарае во время заливки бетона для навеса обнаружили подземные ходы от гарема и главного корпуса
В Ханском дворце в Бахчисарае во время заливки бетона для навеса обнаружили подземные ходы от гарема и главного корпуса
© Фото : Личная страница Руслана Бальбека в сети "ВКонтакте"
В Ханском дворце в Бахчисарае во время заливки бетона для навеса обнаружили подземные ходы от гарема и главного корпуса
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Подземные ходы от гарема и главного корпуса обнаружены при проведении противоаварийных и реставрационных работ в Ханском дворце в Бахчисарае, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек.
"Во время заливки бетона навеса, установленного над главным корпусом дворца, были обнаружены подземные ходы, ведущие от гарема и главного корпуса. Дворец таит в себе еще множество тайн, которые историкам и археологам предстоит разгадать, проведя в последующем, после окончания всех реставрационных работ, масштабные археологические исследования", - сказал журналистам Бальбек.
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По его словам, на сегодня первый этап противоаварийных и реставрационных работ завершен. Над главным корпусом установлен навес, гидроизоляция крыши и сделаны ливневые стоки.
Кроме того, по его словам, принято решение воссоздать старинный фонтан прямоугольной формы.
"В советский период специалисты задумывались восстановить фонтан в зале дивана, но не смогли реализовать, в украинский период об этом речи и не шло. А в российском Крыму задача по восстановлению фонтана уже вошла в проект второго этапа противоаварийных и реставрационных работ", - подчеркнул депутат.
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По его словам, проект второго этапа противоаварийных и реставрационных работ готов. Он включает в себя девять объектов музея-заповедника: главный корпус, гарем, ханскую кухню, библиотечный, графский и конюшенный корпуса, соколиную башню, набережную с тремя мостами и Екатерининскую милю.
"Проведена культурная экспертиза, проектная документация отправлена в Главгосэкспертизу России. В сентябре ждем заключение - если будет получен положительный ответ, строители сразу стартуют", - сообщил депутат.
© Фото : Личная страница Руслана Бальбека в сети "ВКонтакте"Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек инспектирует ход реставрации Ханского дворца
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек инспектирует ход реставрации Ханского дворца
© Фото : Личная страница Руслана Бальбека в сети "ВКонтакте"
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек инспектирует ход реставрации Ханского дворца
Ханский дворец в Бахчисарае - бывшая резиденция крымских ханов, памятник истории и культуры общемирового значения. Дворец входит в состав Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника. На противоаварийные и реставрационные работы в Ханском дворце выделено 1,6 миллиарда рублей, работы займут несколько лет.
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Руслан БальбекКрымРИА Наука
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