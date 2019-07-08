В Ханском дворце в Крыму обнаружили подземные ходы от гарема

В Ханском дворце в Бахчисарае во время заливки бетона для навеса обнаружили подземные ходы от гарема и главного корпуса

В Ханском дворце в Бахчисарае во время заливки бетона для навеса обнаружили подземные ходы от гарема и главного корпуса

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Подземные ходы от гарема и главного корпуса обнаружены при проведении противоаварийных и реставрационных работ в Ханском дворце в Бахчисарае, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек.

"Во время заливки бетона навеса, установленного над главным корпусом дворца, были обнаружены подземные ходы, ведущие от гарема и главного корпуса. Дворец таит в себе еще множество тайн, которые историкам и археологам предстоит разгадать, проведя в последующем, после окончания всех реставрационных работ, масштабные археологические исследования", - сказал журналистам Бальбек.

По его словам, на сегодня первый этап противоаварийных и реставрационных работ завершен. Над главным корпусом установлен навес, гидроизоляция крыши и сделаны ливневые стоки.

Кроме того, по его словам, принято решение воссоздать старинный фонтан прямоугольной формы.

"В советский период специалисты задумывались восстановить фонтан в зале дивана, но не смогли реализовать, в украинский период об этом речи и не шло. А в российском Крыму задача по восстановлению фонтана уже вошла в проект второго этапа противоаварийных и реставрационных работ", - подчеркнул депутат.

По его словам, проект второго этапа противоаварийных и реставрационных работ готов. Он включает в себя девять объектов музея-заповедника: главный корпус, гарем, ханскую кухню, библиотечный, графский и конюшенный корпуса, соколиную башню, набережную с тремя мостами и Екатерининскую милю.

"Проведена культурная экспертиза, проектная документация отправлена в Главгосэкспертизу России. В сентябре ждем заключение - если будет получен положительный ответ, строители сразу стартуют", - сообщил депутат.

© Фото : Личная страница Руслана Бальбека в сети "ВКонтакте" Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек инспектирует ход реставрации Ханского дворца © Фото : Личная страница Руслана Бальбека в сети "ВКонтакте" Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек инспектирует ход реставрации Ханского дворца