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РИА Новости

Пушкова возмутил ответ гендиректора "Рустави 2" на скандал вокруг канала

Вчера, 12:49
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление генерального директора грузинского телеканала "Рустави 2" Ники Гварамии, который принес извинения в связи со скандальным выступлением журналиста Георгия Габунии, начавшего свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Владимира Путина.
По его словам, в этом случае речь не идет об извинениях.
"Не собираюсь извиняться за мат, так как полностью поддерживаю этот пафос", - вот что он заявил по поводу скандальных высказываний. <…> Те, кто пытается найти здесь извинения, выдают желаемое за действительное.
Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексей Пушков во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в связи с арестом правозащитника А. Гапоненко латвийскими властями. 24 апреля 2018
Алексей Пушков
Сенатор заключил, что время извинений миновало.
"Более того: убежден, что в этом вопиющем случае никакие извинения, даже если бы они были, приниматься не должны", – написал он.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе
Вчера, 10:48
Мэр Тбилиси назвал поступок Габунии спланированной провокацией
В ночь на понедельник "Рустави 2" временно прекратила вещание после того, как сотни жителей грузинской столицы собрались у здания телекомпании, выразив недовольство выступлением Габунии.
Они потребовали увольнения Георгия Габунии и отставки гендиректора "Рустави 2".
Телекомпания распространила официальное заявление, в котором принесла извинения за ругань журналиста в эфире.
Его выступление осудили президент и премьер-министр Грузии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что случившееся — "беда Грузии".
Телеведущая Ольга Скабеева
Вчера, 08:52
Скабеева назвала поступок грузинского телеведущего мерзостью и пошлостью
9521536
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Скандал вокруг "Рустави 2"Алексей ПушковРоссияГрузияВ мире
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