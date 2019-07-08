Пушкова возмутил ответ гендиректора "Рустави 2" на скандал вокруг канала

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление генерального директора грузинского телеканала "Рустави 2" Ники Гварамии, который принес извинения в связи со скандальным выступлением журналиста Георгия Габунии, начавшего свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Владимира Путина.

По его словам, в этом случае речь не идет об извинениях.

"Не собираюсь извиняться за мат, так как полностью поддерживаю этот пафос", - вот что он заявил по поводу скандальных высказываний. <…> Те, кто пытается найти здесь извинения, выдают желаемое за действительное. Алексей Пушков

Сенатор заключил, что время извинений миновало.

"Более того: убежден, что в этом вопиющем случае никакие извинения, даже если бы они были, приниматься не должны", – написал он.

В ночь на понедельник "Рустави 2" временно прекратила вещание после того, как сотни жителей грузинской столицы собрались у здания телекомпании, выразив недовольство выступлением Габунии.

Они потребовали увольнения Георгия Габунии и отставки гендиректора "Рустави 2".

Телекомпания распространила официальное заявление, в котором принесла извинения за ругань журналиста в эфире.

Его выступление осудили президент и премьер-министр Грузии.