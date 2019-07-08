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РИА Новости

СК проверит информацию о младенце, впавшем в кому в Липецке

Вчера, 12:46
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ВОРОНЕЖ, 8 июл - РИА Новости. Следствие проверяет информацию о новорожденном в Липецкой области, который впал в кому после появления на свет, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
"В региональных средствах массовой информации размещена петиция липчанки, в которой изложена история ее родов. Женщина сообщает, что при постоянном наблюдении врачей во время беременности и родах в областном перинатальном центре новорожденная девочка появилась на свет с серьезными патологиями. Из обращения следует, что с момента рождения младенец находится в коме", - говорится в сообщении.
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По изложенным в СМИ фактам начата доследственная проверка.
"Следователям предстоит установить причину тяжелого состояния ребенка, а также проверить, насколько квалифицированными оказались действия медперсонала во время родов липчанки", - информирует следствие.
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