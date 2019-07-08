России нужно сохранить текущий объем экспорта вооружений, заявил Борисов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Объем экспорта российского вооружения необходимо сохранить на текущем уровне, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов, выступая на сессии "Диверсификация российского ОПК: барьеры, возможности и инструменты поддержки" в рамках выставки ИННОПРОМ 2019.

"Что касается экспорта вооружения, наша задача - хотя бы сохранить текущие позиции. Сегодня мы вторые по экспорту вооружения, но ситуация там очень сложная: мы находимся под санкционным воздействием, сложная борьба за рынки сбыта военной продукции. Поэтому наша задача - хотя бы сохранить объемы, это уже было бы хорошо", - сказал Борисов.

По его словам, потенциал существующих образцов вооружения исчерпывается, необходимо выходить на новые модельные ряды. "Это сложный процесс - нужно оформлять паспорта экспортного облика, затем выводить продукцию только тогда, когда насыщена уже родная армия. Над этим мы тоже работаем, но основные резервы лежат в проникновении на гражданский рынок - для нас эта тема достаточно новая, свежая", - отметил вице-премьер.

В июне глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил, что Россия сохранит и увеличит свой экспортный потенциал, который сейчас составляет порядка 15 миллиардов долларов в год. При этом, по словам главы Рособоронэкспорта Александра Михеева, объем поставок продукции военного назначения по линии госкомпании достиг в 2018 году 13,7 миллиарда долларов.