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РИА Новости

России нужно сохранить текущий объем экспорта вооружений, заявил Борисов

Вчера, 12:44
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Объем экспорта российского вооружения необходимо сохранить на текущем уровне, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов, выступая на сессии "Диверсификация российского ОПК: барьеры, возможности и инструменты поддержки" в рамках выставки ИННОПРОМ 2019.
"Что касается экспорта вооружения, наша задача - хотя бы сохранить текущие позиции. Сегодня мы вторые по экспорту вооружения, но ситуация там очень сложная: мы находимся под санкционным воздействием, сложная борьба за рынки сбыта военной продукции. Поэтому наша задача - хотя бы сохранить объемы, это уже было бы хорошо", - сказал Борисов.
По его словам, потенциал существующих образцов вооружения исчерпывается, необходимо выходить на новые модельные ряды. "Это сложный процесс - нужно оформлять паспорта экспортного облика, затем выводить продукцию только тогда, когда насыщена уже родная армия. Над этим мы тоже работаем, но основные резервы лежат в проникновении на гражданский рынок - для нас эта тема достаточно новая, свежая", - отметил вице-премьер.
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В июне глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил, что Россия сохранит и увеличит свой экспортный потенциал, который сейчас составляет порядка 15 миллиардов долларов в год. При этом, по словам главы Рособоронэкспорта Александра Михеева, объем поставок продукции военного назначения по линии госкомпании достиг в 2018 году 13,7 миллиарда долларов.
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2019 проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает стратегическим информационным партнером выставки.
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