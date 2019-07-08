СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл — РИА Новости. Строители в Керченском проливе начали демонтировать рабочие мосты, которые соединяли все участки стройки транспортного перехода, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

"Сборно-разборные металлические конструкции 3,5 года обеспечивали перемещение и работу тяжелой техники в акватории и бесперебойную доставку материалов на протяжении всех 19 километров", — говорится в сообщении.

Демонтаж, по данным инфоцентра, выполняется совместно с водолазами. Они помогают поднимать на поверхность трубчатые сваи рабочих мостов, погруженные на разную глубину. Трубы срезаются ниже линии размыва морского дна с помощью электрокислородной резки. Сваи, пролетные строения и другие элементы складируются на стройплощадке. Далее они будут поэтапно перевозиться в другие регионы России для организации строительства новых объектов транспортной инфраструктуры.

По словам заместителя гендиректора по инфраструктурным проектам компании "Стройгазмонтаж" Леонида Рыженькина, благодаря рабочим мостам большой Крымский мост поднялся из воды и набрал нужную высоту. "Сейчас все процессы сосредоточены наверху, на железнодорожных пролетах: идет укладка рельсов, балластировка пути, устройство системы освещения железной дороги и архитектурной подсветки фарватерного участка. Предстоит большой объем работы по монтажу устройств сигнализации, централизации и блокировки. "Времянки" выполнили свои задачи и демонтируются. Акватория остается чистой", — приводит слова Рыженькина инфоцентр.

Первый рабочий мост, согласно информации инфоцентра, соединил косу и остров Тузла осенью 2015 года. Строительство второго, от Тузлы до судоходного коридора в проливе, и третьего — от керченского берега до фарватера завершилось через год.

"Длина третьего рабочего моста составила более двух километров. Сооружение из 100 пролетов на 101 опоре тяжелее металлической части Эйфелевой башни в Париже: весит более 7900 тонн", — отметили в инфоцентре.