СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл — РИА Новости. Строители в Керченском проливе начали демонтировать рабочие мосты, которые соединяли все участки стройки транспортного перехода, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
"Сборно-разборные металлические конструкции 3,5 года обеспечивали перемещение и работу тяжелой техники в акватории и бесперебойную доставку материалов на протяжении всех 19 километров", — говорится в сообщении.
Демонтаж, по данным инфоцентра, выполняется совместно с водолазами. Они помогают поднимать на поверхность трубчатые сваи рабочих мостов, погруженные на разную глубину. Трубы срезаются ниже линии размыва морского дна с помощью электрокислородной резки. Сваи, пролетные строения и другие элементы складируются на стройплощадке. Далее они будут поэтапно перевозиться в другие регионы России для организации строительства новых объектов транспортной инфраструктуры.
© Фото : официальный информационный сайт строительства Крымского мостаДемонтаж рабочих мостов Крымского моста
Демонтаж рабочих мостов Крымского моста
По словам заместителя гендиректора по инфраструктурным проектам компании "Стройгазмонтаж" Леонида Рыженькина, благодаря рабочим мостам большой Крымский мост поднялся из воды и набрал нужную высоту. "Сейчас все процессы сосредоточены наверху, на железнодорожных пролетах: идет укладка рельсов, балластировка пути, устройство системы освещения железной дороги и архитектурной подсветки фарватерного участка. Предстоит большой объем работы по монтажу устройств сигнализации, централизации и блокировки. "Времянки" выполнили свои задачи и демонтируются. Акватория остается чистой", — приводит слова Рыженькина инфоцентр.
Первый рабочий мост, согласно информации инфоцентра, соединил косу и остров Тузла осенью 2015 года. Строительство второго, от Тузлы до судоходного коридора в проливе, и третьего — от керченского берега до фарватера завершилось через год.
"Длина третьего рабочего моста составила более двух километров. Сооружение из 100 пролетов на 101 опоре тяжелее металлической части Эйфелевой башни в Париже: весит более 7900 тонн", — отметили в инфоцентре.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено на следующий день. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.