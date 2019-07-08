"Рустави 2" счел реакцию властей Грузии на брань в адрес Путина угрозой

ТБИЛИСИ, 8 июл – РИА Новости. Грузинская оппозиционная телекомпания "Рустави 2" заявила, что считает неэтичными нецензурные высказывания тележурналиста Георгия Габуния в адрес российского руководства, однако осуждающую реакцию властей рассматривает как угрозу и давление на СМИ.
В воскресенье Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.
"То, что монолог ведущего не входит ни в какие стандарты этики, об этом наша телекомпания заявила... и извинилась перед зрителями… однако отвратительным и тревожным является реакция руководства на ошибку одного журналиста", - говорится в заявлении компании.
Телекомпания считает, что представители грузинских властей намекают на то, что "Рустави 2" надо закрыть, и что журналист и телеканал должны быть привлечены к ответственности.
"Это уже не только слова, а угроза от гражданских лиц и атака на телекомпанию", - сказано в заявлении.
Ранее огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать ситуацию, официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что это "беда Грузии". Каких-либо деталей к сказанному она не добавила.