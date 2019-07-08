Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-08T12:42Z
https://ria.ru/20190708/1556307232.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В СПЧ назвали оскорбления руководства России на "Рустави 2" недопустимыми

Вчера, 12:42
457
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Павел Гусев считает недопустимым ругань телеведущего грузинского канала "Рустави 2" в адрес российского руководства.
В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться.
Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами. В МИД России категорически осудили неприемлемые выпады в адрес руководства РФ, назвав их беспрецедентной по низости выходкой.
Микрофон телекомпании Рустави-2
Вчера, 10:43
После скандала с ведущим из "Рустави 2" начали увольняться сотрудники
"Я считаю, что это не улучшит отношения (между Россией и Грузией - ред.) в любом случае, но дело в том, что все, что связано с нецензурными выражениями в адрес того или иного государственного деятеля - это недопустимо в любом случае", - рассказал РИА Новости Гусев.
По его словам, телеведущие очень внимательно должны давать оценки тем или иным политическим деятелям. "Тем более что телеведущий - это не оратор, не политик, он чисто технический человек, поэтому с этой позиции надо посмотреть", - добавил член Совета. "То, что если в Грузии кто-то хочет это пресечь, за этим просто надо смотреть и оценивать ситуацию, там не так все просто", - заключил он.
В ночь на понедельник у здания "Рустави 2"собрались сотни жителей Тбилиси. Они закидали здание телекомпании яйцами, требовали уволить тележурналиста и гендиректора. Руководство телекомпании заявило о прекращении вещания до "полного обеспечения безопасности телекомпании и журналистов". В понедельник утром "Рустави 2" возобновил вещание: в эфир вышли утренние передачи.
Телеведущая Ольга Скабеева
Вчера, 08:52
Скабеева назвала поступок грузинского телеведущего мерзостью и пошлостью
121010
Обсудить 0
Скандал вокруг "Рустави 2"РоссияГрузияВ мире
Рекомендуем
Микрофон телекомпании Рустави-2
"Рустави 2" счел реакцию властей Грузии на брань в адрес Путина угрозой
РИА
Новости
Владимир Жириновский
Жириновский назвал цель обострения в Грузии
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал идею провести телемост между Россией и Украиной
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушкова возмутил ответ гендиректора "Рустави 2" на скандал вокруг канала
Лента
новостей
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле назвали скандал на "Рустави 2" обострением русофобских припадков
Председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике Леонид Левин
В Госдуме призвали не вмешиваться в ситуацию со скандалом на "Рустави 2"
В IFJ осудили проявление ненависти в грузинских СМИ
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал инициативу о новом формате переговоров по Донбассу
В эфирной аппаратной первой студии программы Вести
В Кремле прокомментировали идею провести телемост между Москвой и Киевом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский предложил Путину провести встречу в Минске
Микрофон телекомпании Рустави-2
После скандала с ведущим из "Рустави 2" начали увольняться сотрудники
Побережье Баренцева моря
Песков прокомментировал угрозы для судоходства в Баренцевом море
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на четырнадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
В Кремле назвали оскорбление Путина в эфире "Рустави 2" неприемлемым
Президент Украины Владимир Зеленский
Опрос показал снижение числа поддерживающих партию Зеленского
МУС признал экс-лидера повстанцев в ДРК виновным в военных преступлениях
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:15МИД Пакистана назвал сообщения об участии премьера в ВЭФ спекуляциями
11:15 На юге ДНР восстановили нарушенное обстрелом электроснабжение сел
11:14Эксперт назвал последствия роста акцизов на вино в России
11:14Власти Карелии прокомментировали "лидерство" республики по числу разводов
11:12Аксенов уволил директора "Крымавтотранса" за нелегальные перевозки
11:12В ДНР заявили, что власти Украины пытаются выйти из "нормандского формата"
11:10Москалькова призвала создать "законодательный каркас" для прав молодежи
11:06В России создали систему сигналов, снижающую вероятность авиакатастроф
11:05Китай призвал США немедленно отменить планы по поставкам вооружений Тайваню
11:03В Калмыкии задержали подозреваемого в использовании рабского труда
11:02Далай-лама призвал дать детям беженцев возможность получать образование
10:58Бречалов заявил о безопасности завода по переработке отходов в Удмуртии
10:55В Томской области приставы арестовали за долги 92 тонны пива
10:52В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности до пятницы
10:47Ветеринары назвали причину массовой гибели пчел в Удмуртии
10:45Эксперт назвал встречу по Венесуэле на Барбадосе "позитивным сигналом"
10:39Власти Марий Эл объяснили низкие доходы жителей
10:38Падение турпотока из России скажется на экономике Грузии, считает эксперт
10:37Forbes назвал самых богатых чиновников и депутатов в России
10:33В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах
Лента новостейМолния