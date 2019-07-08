В СПЧ назвали оскорбления руководства России на "Рустави 2" недопустимыми

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Павел Гусев считает недопустимым ругань телеведущего грузинского канала "Рустави 2" в адрес российского руководства.

В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться.

Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами. В МИД России категорически осудили неприемлемые выпады в адрес руководства РФ, назвав их беспрецедентной по низости выходкой.

"Я считаю, что это не улучшит отношения (между Россией и Грузией - ред.) в любом случае, но дело в том, что все, что связано с нецензурными выражениями в адрес того или иного государственного деятеля - это недопустимо в любом случае", - рассказал РИА Новости Гусев.

По его словам, телеведущие очень внимательно должны давать оценки тем или иным политическим деятелям. "Тем более что телеведущий - это не оратор, не политик, он чисто технический человек, поэтому с этой позиции надо посмотреть", - добавил член Совета. "То, что если в Грузии кто-то хочет это пресечь, за этим просто надо смотреть и оценивать ситуацию, там не так все просто", - заключил он.