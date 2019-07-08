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РИА Новости

В Кремле прокомментировали ситуацию с выполнением Ираном ядерной сделки

Вчера, 12:42
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© AP Photo / Vahid Salemi, FileИранский техник работает на предприятии по переработке урана
Иранский техник работает на предприятии по переработке урана
© AP Photo / Vahid Salemi, File
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ситуация с выполнением ядерной сделки с Ираном вызывает обеспокоенность, Россия со своей стороны продолжит дипломатические усилия, хотя и предупреждала о последствиях отказа одной из сторон выполнять ядерную сделку, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.
"Да, ситуация, конечно, вызывает обеспокоенность. Россия прежде всего имеет в виду продолжать диалог и усилия на дипломатическом фронте. Мы по-прежнему являемся сторонниками СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - ред.)", - сказал Песков.
"Хочется напомнить, что именно российская сторона и президент (РФ Владимир) Путин предупреждали о негативных последствиях, которые неминуемо наступят после того, как одно из государств-участников СВПД решило прекратить свои обязательства и вышло из сделки. Вот мы сейчас фиксируем эти последствия с сожалением", - добавил он.
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Он отметил, что российская дипломатия будет продолжать работу.
"Будем также ожидать результатов работы комиссии МАГАТЭ, которая будет собираться в ближайшие дни", - подытожил Песков.
О первом этапе прекращения выполнения ряда пунктов ядерной сделки (в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды) Иран объявил 8 мая, в годовщину выхода США из СВПД. В Иране объяснили принятые меры нарушениями Вашингтоном ядерной сделки и введением санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы.
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Политолог: в отношении Ирана Трамп "плюнул против ветра"Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану нужно быть осторожнее в заявлениях по ядерной программе. Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире радио Sputnik высказал мнение, что ситуация в отношениях Соединенных Штатов и Ирана складывается очень опасная.
В частности, Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов в рамках первого этапа сокращения обязательств. Какие обязательства в рамках ядерной сделки Иран сократит на третьем этапе, Тегеран обещал объявить через 60 дней.
В Тегеране подчеркивали, что свои шаги предпринимают в рамках СВПД, который в частности дает Ирану право полностью или частично прекратить выполнение своих обязательств в случае, если он сочтет, что любой другой член ядерной сделки не соблюдает свои обязательства.
Кроме того, в Иране также отмечали, что перейдут к третьему этапу сокращения обязательств через 60 дней после 7 июля, если страны-члены ядерной сделки не обеспечат интересы Ирана "перед лицом экономического терроризма США". Глава МИД Ирана отмечал, что все предпринятые шаги Ирана "обратимы".
7 июля, 15:56
Германия крайне обеспокоена заявлением Ирана об обогащении урана
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