Песков прокомментировал инициативу о новом формате переговоров по Донбассу

"Пока я не готов как-то отвечать, это же абсолютно новый формат. Во-первых, нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, во-вторых, нужно понять, что это за новый формат предлагается. Дело в том, что США не являются участником нормандского формата и как быть с минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников нормандского процесса, но не стоят подписи никаких представителей Соединенных Штатов Америки. Это новая инициатива, безусловно, она будет рассмотрена, но пока я не могу высказать какой-то реакции", - сказал Песков.