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РИА Новости

Песков прокомментировал инициативу о новом формате переговоров по Донбассу

Вчера, 12:40
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Инициатива президента Украины Владимира Зеленского обсудить конфликт на Донбассе в Минске с участием лидеров РФ, Франции, Украины, ФРГ, Британии и США будет рассмотрена, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее в понедельник Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину обсудить в Минске с Трампом, Макроном, Мэй и Меркель, "чей Крым и кого нет в Донбассе".
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 08:00
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"Пока я не готов как-то отвечать, это же абсолютно новый формат. Во-первых, нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, во-вторых, нужно понять, что это за новый формат предлагается. Дело в том, что США не являются участником нормандского формата и как быть с минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников нормандского процесса, но не стоят подписи никаких представителей Соединенных Штатов Америки. Это новая инициатива, безусловно, она будет рассмотрена, но пока я не могу высказать какой-то реакции", - сказал Песков.
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Владимир ЗеленскийВеликобританияФранцияГерманияРоссияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А причем здесь Зеленский? Это типа блоха инициировала встречу льва, медведя, тигра и волка )) типа на ком ей сидеть?
8 июля, 12:42
Дмитрий Широков
3190003
Да вы что?! Франция, сша, британия,ФРГ... где уркаина и где они? Давайте тогда с нашей стороны будет участие ДНР, ЛНР, КНР, КНДР и ОДКБ
8 июля, 13:03
mxx876
3080001
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