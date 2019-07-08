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РИА Новости

МИД выясняет причины задержания в Ливии двух россиян

Вчера, 12:40
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Москва предпринимает шаги по прояснению причин задержания в Ливии двух россиян, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Во вторник глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич заявил, что сотрудникам фонда были предъявлены обвинения во вмешательстве в выборы в Ливии, они находятся в тюрьме в пригороде Триполи.
Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов
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Милонов прокомментировал задержание двух россиян в Ливии
"Нам, действительно, стало известно из сообщений СМИ о задержании российских граждан в Ливии, и по линии министерства иностранных дел предпринимаются все необходимые шаги для выяснения обстоятельств этого задержания и установления причин", - сказал Песков.
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