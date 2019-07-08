Путин посетит ИННОПРОМ в Екатеринбурге 9 июля

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетит международную промышленную выставку ИННОПРОМ в Екатеринбурге во вторник, 9 июля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Завтра президент едет в Екатеринбург, примет участие в ИННОПРОМе, выступит на втором Глобальном саммите по производству и индустриализации, GMIS так называемый. И что важно очень, пообщается со студентами, аспирантами Уральского федерального университета. Если вы помните, он давно еще принял решение посетить все федеральные университеты, вот пока Уральский федеральный, что называется, был не охвачен. Каждый раз президент с большим вниманием и готовностью общается со студентами, аспирантами в свободном режиме, это всегда очень ценное общение", - сказал Песков журналистам.
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ – главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России, организованная Минпромторгом в Екатеринбурге. Около 80% посетителей выставки – профессиональные покупатели из разных стран, специалисты с промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий. В 2019 году ИННОПРОМ пройдет с 8 по 11 июля. Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает стратегическим информационным партнером выставки.
Вчера, 01:29Международная промышленная выставка ИННОПРОМ