Путин посетит ИННОПРОМ в Екатеринбурге 9 июля

"Завтра президент едет в Екатеринбург, примет участие в ИННОПРОМе, выступит на втором Глобальном саммите по производству и индустриализации, GMIS так называемый. И что важно очень, пообщается со студентами, аспирантами Уральского федерального университета. Если вы помните, он давно еще принял решение посетить все федеральные университеты, вот пока Уральский федеральный, что называется, был не охвачен. Каждый раз президент с большим вниманием и готовностью общается со студентами, аспирантами в свободном режиме, это всегда очень ценное общение", - сказал Песков журналистам.