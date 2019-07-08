В Екатеринбурге отметили победу в борьбе за Универсиаду-2023

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Свыше 15 тысяч горожан и гостей Екатеринбурга побывали на спортивном празднике в честь летней Универсиады-2023, который прошел в городе в субботу, сообщает в понедельник департамент информполитики Свердловской области.

Решение о проведении Универсиады в Екатеринбурге было принято на заседании исполкома Международной федерации студенческого спорта (FISU) 2 июля в Неаполе. Все 23 члена исполкома поддержали заявку Екатеринбурга, который был единственным претендентом на проведение Универсиады-2023. Представители FISU при этом высоко оценили качество подготовки заявочной книги и отметили, что имеют в лице Свердловской области надежного партнера.

"Гостями спортивного праздника, который прошел в субботу в Историческом сквере по случаю объявления Екатеринбурга городом проведения ХХХII Всемирной летней Универсиады 2023 года, стали более 15 тысяч человек", - говорится в сообщении.

В Екатеринбурге в субботу открылся презентационный парк Универсиады-2023 с активностями для всей семьи, людей любого возраста, интересов и спортивной подготовки. Ключевым элементом парка стал спортивный батутный городок, в котором горожане смогли продемонстрировать свою физическую форму.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, обращаясь к гостям спортивного праздника, отметил, что региональные власти сделают все, чтобы Универсиада 2023 года стала ярким и запоминающимся спортивным событием, которое будут помнить миллионы гостей, уточняет департамент.