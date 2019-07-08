Бутылочный флешмоб: Мэрайя Кэри использовала только голос

Обладательница пяти премий "Грэмми" приняла участие в бутылочном челлендже, выложив в своем Инстаграме короткий ролик. Певица поднесла палец к уху и издала такой высокий звук, что крышка сама слетела с бутылки.

Суть флешмоба, стартовавшего в конце июня, состоит в том, чтобы открутить ударом ноги крышку с бутылки, не дотронувшись до нее руками. Инициировал состязание боец MMA из Казахстана Карен Пашикян. Его вызов приняли актеры Джейсон Стэтхэм и Донни Йен, борец Конор Макгрегор, музыкант Джон Майер, балерина Анастасия Волочкова и многие другие.