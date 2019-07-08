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РИА Новости
Культура

Бутылочный флешмоб: Мэрайя Кэри использовала только голос

Вчера, 13:43
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© AP Photo / Chad RachmanПевица Мэрайя Кэри во время выступления в Радио-Сити Мюзик Холл. Нью-Йорк, США
Певица Мэрайя Кэри во время выступления в Радио-Сити Мюзик Холл. Нью-Йорк, США
© AP Photo / Chad Rachman
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Мэрайя Кэри поучаствовала в популярном флешмобе #bottlecapchallenge, открыв бутылку с помощью одного только голоса.
Обладательница пяти премий "Грэмми" приняла участие в бутылочном челлендже, выложив в своем Инстаграме короткий ролик. Певица поднесла палец к уху и издала такой высокий звук, что крышка сама слетела с бутылки.
"Вызов принят!" - написала Мэрайя Кэри под своим постом в социальной сети.
Суть флешмоба, стартовавшего в конце июня, состоит в том, чтобы открутить ударом ноги крышку с бутылки, не дотронувшись до нее руками. Инициировал состязание боец MMA из Казахстана Карен Пашикян. Его вызов приняли актеры Джейсон Стэтхэм и Донни Йен, борец Конор Макгрегор, музыкант Джон Майер, балерина Анастасия Волочкова и многие другие.
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6 июля, 12:39
Анастасия Волочкова присоединилась к челленджу с бутылочными крышками
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КультураСтиль жизниНовости культурыШоу-бизнесИнстаграмМэрайя КэриАнастасия Волочкова
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