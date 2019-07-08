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РИА Новости

Суд оставил экс-главу банка "Восточный" Кордичева под домашним арестом

Вчера, 12:31
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЭкс-председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев на заседании в Басманном суде Москвы
Экс-председатель правления банка Восточный Алексей Кордичев на заседании в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до середины октября домашний арест бывшего главы банка "Восточный" Алексея Кордичева по делу инвестфонда Baring Vostok, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
"Срок домашнего ареста продлен до 13 октября", - сказала собеседница агентства", - сказала собеседница агентства.
Басманный суд в понедельник также рассмотрит ходатайство следствия о продлении домашнего ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви.
Басманный суд Москвы в феврале арестовал основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиардов рублей. Следствие полагает, что банк лишился этих денег из-за заключения соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга ему были переданы 59,9% акций International Financial Technology Group, оценка которых была сильно завышена.
Впоследствии суд перевел под домашний арест Калви и бывшего главу банка "Восточный" Алексея Кордичева, остальные фигуранты дела остались в СИЗО: топ-менеджер фонда Baring Vostok Филипп Дельпаль, директор по инвестициям фонда Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей, на заседании в Басманном суде Москвы
11 июня, 18:14
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Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении содержания под домашним арестом. 8 июля 2019
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