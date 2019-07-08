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РИА Новости

Зеленский прокомментировал идею провести телемост между Россией и Украиной

Вчера, 12:31
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 8 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал телемост между Украиной и РФ дешевым, но опасным предвыборным пиар-ходом, направленным на "разделение страны на два лагеря".
"Анонсированный телемост - это просто дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами, цель которого - вновь поделить нас с вами на два лагеря. Одному лагерю политики расскажут "конечно, давайте поговорим, надо забывать обиды, мы же братские народы", - заявил Зеленский, добавив, что во втором лагере "политики призовут возмутиться и, прикрываясь патриотизмом, пойдут зарабатывать баллы на выборы".
Видеообращение Зеленского опубликовано на странице в Facebook его пресс-службой.
"Отдельно хочу обратиться к украинским журналистам, особенно к журналистам этих каналов (NewsOne, "Украина. 112", Zik - ред.): кто-то купил каналы, но не вас", - сказал Зеленский.
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Ранее партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" назвала телемост попыткой повлиять на выборы в Верховную раду, а лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко написала на своей странице в Facebook, что "проведение телемоста между российским и украинским телеканалами во время войны недопустимо".
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Телемост Россия - УкраинаВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
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