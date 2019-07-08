Зеленский прокомментировал идею провести телемост между Россией и Украиной

КИЕВ, 8 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал телемост между Украиной и РФ дешевым, но опасным предвыборным пиар-ходом, направленным на "разделение страны на два лагеря".

"Анонсированный телемост - это просто дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами, цель которого - вновь поделить нас с вами на два лагеря. Одному лагерю политики расскажут "конечно, давайте поговорим, надо забывать обиды, мы же братские народы", - заявил Зеленский, добавив, что во втором лагере "политики призовут возмутиться и, прикрываясь патриотизмом, пойдут зарабатывать баллы на выборы".

Видеообращение Зеленского опубликовано на странице в Facebook его пресс-службой.

"Отдельно хочу обратиться к украинским журналистам, особенно к журналистам этих каналов (NewsOne, "Украина. 112", Zik - ред.): кто-то купил каналы, но не вас", - сказал Зеленский.

Ранее партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" назвала телемост попыткой повлиять на выборы в Верховную раду, а лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко написала на своей странице в Facebook, что "проведение телемоста между российским и украинским телеканалами во время войны недопустимо".