Религиозные лидеры обсудят в Москве миграцию, войны, экологию и терроризм

Глава российской делегации межрелигиозной рабочей группы Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ иеромонах Стефан (Игумнов) во время раздачи гуманитарной помощи для сирийских беженцев в греко-католической церкви в ливанском городе Захия

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Главы христианских, иудейских и мусульманских общин, учёные и чиновники выступят в понедельник на круглом столе "Межконфессиональный диалог и цели в области устойчивого развития", в Информационном центре ООН, где обсудят способы преодоления невежества и религиозной нетерпимости.

"Дискуссия предполагает обсуждение таких стратегически важных глобальных тем, как мирное разрешение угроз человечеству, методы борьбы с экстремизмом, проявлениями ненависти и ксенофобии", - приводят организаторы в сообщении для СМИ слова главы Всемирного конгресса горских евреев Акифа Гилалова.

Среди гостей круглого стола: начальник Департамента по взаимодействию с религиозными организациями управления президента по внутренней политике Евгений Ерёмин, заместитель секретаря Общественной палаты ФР Сергей Орджоникидзе, депутат Милли Меджлиса Республики Азербайджан Эльмира Гусейновна, замруководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Константин Блаженов.

Также в дискуссиях примут участие представители духовенства: апостольский нунций Ватикана, архиепископ Челестино Мильоре, муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов, генеральный секретарь Всемирного совета мусульманских сообществ (Объединенные Арабские Эмираты) Мухаммед аль-Бишари, секретарь комиссии Ватикана по религиозному взаимодействию с иудаизмом, священник Норберт Хофманн.