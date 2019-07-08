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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Религиозные лидеры обсудят в Москве миграцию, войны, экологию и терроризм

Вчера, 12:29
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГлава российской делегации межрелигиозной рабочей группы Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ иеромонах Стефан (Игумнов) во время раздачи гуманитарной помощи для сирийских беженцев в греко-католической церкви в ливанском городе Захия
Глава российской делегации межрелигиозной рабочей группы Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ иеромонах Стефан (Игумнов) во время раздачи гуманитарной помощи для сирийских беженцев в греко-католической церкви в ливанском городе Захия
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Главы христианских, иудейских и мусульманских общин, учёные и чиновники выступят в понедельник на круглом столе "Межконфессиональный диалог и цели в области устойчивого развития", в Информационном центре ООН, где обсудят способы преодоления невежества и религиозной нетерпимости.
"Дискуссия предполагает обсуждение таких стратегически важных глобальных тем, как мирное разрешение угроз человечеству, методы борьбы с экстремизмом, проявлениями ненависти и ксенофобии", - приводят организаторы в сообщении для СМИ слова главы Всемирного конгресса горских евреев Акифа Гилалова.
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Среди гостей круглого стола: начальник Департамента по взаимодействию с религиозными организациями управления президента по внутренней политике Евгений Ерёмин, заместитель секретаря Общественной палаты ФР Сергей Орджоникидзе, депутат Милли Меджлиса Республики Азербайджан Эльмира Гусейновна, замруководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Константин Блаженов.
Также в дискуссиях примут участие представители духовенства: апостольский нунций Ватикана, архиепископ Челестино Мильоре, муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов, генеральный секретарь Всемирного совета мусульманских сообществ (Объединенные Арабские Эмираты) Мухаммед аль-Бишари, секретарь комиссии Ватикана по религиозному взаимодействию с иудаизмом, священник Норберт Хофманн.
Организатор круглого стола - Всемирный конгресс горских евреев (ВКГЕ). ВКГЕ – международная неправительственная организация, которая имеет особый консультативный статус в Экономическом и Социальном Совете ООН (ЭКОСОС) и объединяет сообщества горских евреев в России, США, Израиле, Азербайджане и других странах.
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Религия и мировоззрениерелигия
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