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РИА Новости
Школа волонтера

Платформа "Добровольцы России" будет интегрирована в систему госуслуг и МФЦ

Вчера, 12:29
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© РИА Новости / Александр КряжевПлатформа "Добровольцы России" будет интегрирована в систему госуслуг и МФЦ
Платформа Добровольцы России будет интегрирована в систему госуслуг и МФЦ
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Разработка правил учета волонтерского опыта абитуриентов при поступлении в высшие учебные заведения обсуждалась на заседании рабочей группы по развитию добровольчества в сфере образования координационного совета при ОП РФ по развитию добровольчества.
"Мы сталкиваемся с тем, что даже в тех вузах, которые приняли решение давать дополнительные баллы за волонтерскую деятельность, складываются разные ситуации. Из субъектов РФ приходит информация, что распечатанный документ из единой информационной системы (ЕИС) "Добровольцы России" не обладает силой — засчитывают только волонтерские книжки в печатном виде. Существует и ряд других проблем, например в части верификации добровольцев. Ассоциацией волонтерских центров и "Роспатриотцентром" в этом направлении ведется большая работа", — цитирует руководителя рабочей группы, заместителя председателя совета АВЦ Ивана Радько пресс-служба ОП РФ.
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Начальник управления по развитию информационных технологий Ассоциации волонтерских центров Матвей Масальцев в свою очередь отметил, что в ЕИС "Добровольцы России" на сегодняшний день зарегистрировано свыше 700 тысяч волонтеров и несколько десятков тысяч организаций. По его словам, на каждого активиста заведена электронная книжка, в которую заносятся сведения об участии в мероприятиях, разработанных проектах, волонтерских часах и образовательных курсах.
"Важнейшее направление — интеграция системы в различные внешние приложения, чтобы человек мог своим опытом делиться, подтверждать приобретенные навыки, предоставлять волонтерское портфолио потенциальным работодателям. Наконец, это интеграция с госуслугами и МФЦ, чтобы через эти системы человек мог подтвердить свой статус волонтера и отправить это подтверждение в заинтересованные структуры. Такую интеграцию мы планируем завершить до конца текущего года", — подчеркнул Масальцев.
За необходимость унификации системы начисления дополнительных баллов за индивидуальные достижения в добровольческой деятельности при поступлении в образовательные учреждения выступила президент Фонда развития молодежных волонтерских программ, член совета Ассоциации волонтерских центров Татьяна Арсеньева.
"Сегодня приемная комиссия каждого вуза прописывает, как осуществлять этот учет. При этом далеко не в каждом вузе есть волонтерские центры и специалисты, которые могут помочь. Количество начисляемых баллов варьируется, но в большинстве вузов это 1 балл" — отметила она.
По словам Арсеньевой, многие вузы начисляют баллы только при поступлении на специальности, которые, по их мнению, имеют отношение к волонтерской деятельности, например "психология", "социальная работа" и так далее. Президент фонда считает, что в таких случаях необходимо начислять большее количество баллов, в частности при поступлении волонтеров-медиков в медицинские вузы.
В завершение эксперты поддержали идею о необходимости унификации рекомендаций по системе учета добровольческого опыта абитуриентов и предложили создать рабочие группы по разработке критериев таких рекомендаций, включив в них представителей вузов, ссузов и профильных ведомств.
"С учетом актуальных тенденций эти рекомендации необходимо разработать. В системе среднего профессионального образования это будет непростой процесс, но если в ряде субъектов РФ такие инициативы обсуждаются, мы должны их поддержать. Необходимо подключить к этой работе Минпросвещения, Минобразования, провести актуальный мониторинг вузов, поддерживающих инициативу учета волонтерского опыта абитуриентов. Нам нужны актуальные цифры", — резюмировал Иван Радько.
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Школа волонтераАссоциация волонтерских центров (АВЦ)Волонтерство в РоссииВолонтеры
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