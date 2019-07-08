Самолет "Батуми-Череповец" совершил аварийную посадку в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 8 июл - РИА Новости. Неисправность двигателя стала причиной аварийной посадки в Воронеже рейса из Батуми в Череповец авиапредприятия "Северсталь", сообщил РИА Новости представитель воронежского аэропорта.

"Борт CRJ200 сел в Воронеже в 23.40 по Москве шестого числа (июля) из-за неисправности двигателя, падения давления масла. Аварийная посадка. Пассажиров забрали в три часа ночи седьмого числа - за ними пришел борт этой же компании", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на борту самолета был 41 пассажир и три члена экипажа.