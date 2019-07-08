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РИА Новости

В Госдуме призвали не вмешиваться в ситуацию со скандалом на "Рустави 2"

Вчера, 12:24
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике Леонид Левин
Председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике Леонид Левин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике Леонид Левин. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Грузинское общество самостоятельно даст оценку ситуации с ругательствами грузинского ведущего Георгия Габунии в адрес российского руководства, считает глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин.
В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.
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"Эта ситуация лежит не в этике оценок журналистской деятельности, а в этике человеческих отношений. Здесь бессмысленно давать профессиональную журналистскую оценку - это просто хамская выходка человека, который, к сожалению, олицетворяет сегодня грузинскую журналистику. Можно выразить сожаление, что квалификация и компетенция таких людей - рассказывать о новостях в Грузии и в мире", - сказал Левин РИА Новости.
Он также отметил, что грузинское общество само разберется в ситуации. "Мы не должны вмешиваться в эту ситуацию, тем более, что, считаю, достаточно много здравых людей остается в Грузии, они сами дадут оценку этому и сделают выводы в отношении ведущего и телекомпании", - сказал Левин.
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МИД РФ ранее назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ на ТВ Грузии, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.
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Скандал вокруг "Рустави 2"Леонид ЛевинГосдума РФРоссияГрузияВ мире
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