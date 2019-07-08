Опрос выявил главные причины развода россиян

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Почти 90% россиян считают развод допустимым, а среди его главных причин чаще всего граждане отмечают бедность и измены (46% и 22% соответственно), свидетельствуют данные опроса Почти 90% россиян считают развод допустимым, а среди его главных причин чаще всего граждане отмечают бедность и измены (46% и 22% соответственно), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ

По данным исследования, помимо тех, кто считает развод допустимым, больше половины (56%) считают, что все зависит от конкретного случая, при этом в 1990 году эта доля составляла на одну пятую меньше — 36%. Еще треть респондентов не поддерживают развод, если семья фактически не распалась (30% против 39% в 1990 году), и еще 10% (против 13% в 1990 году) категорически не принимают возможность расторжения брака и выступают за его сохранение любой ценой.

Среди ключевых причин, побуждающих людей к разводу, россияне чаще всего указывают бедность, отсутствие работы и возможности прокормить семью (46%), измены и ревность одного из супругов (22%), эгоизм и непонимание между супругами (21%).

Как указано в опросе, в сравнении с 2015 годом среди причин, способных остановить развод, реже стали указывать: сложности с разделом жилья и имущества (19% против 26% в 2015 году), национальные или религиозные обычаи (15% против 18% в 2015 году), несогласие на развод одного из супругов (10% против 19% в 2015 году), осуждение близких друзей и родственников (10% против 13% в 2015 году) и сложность самой процедуры развода (8% против 12% в 2015 году).

В вопросе о том, кому оставлять ребенка в случае развода, среди россиян за последние четыре года устоялось мнение, что все зависит от конкретных людей (58% против 43% в 2015 года), еще одна пятая часть опрошенных считает, что дети должны оставаться с матерью, что на 18% меньше, чем четыре года назад. Мнения о том, что никто из родителей не сможет в одиночку хорошо воспитать ребенка, придерживаются 15% респондентов.