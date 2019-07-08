Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-08T12:20Z
https://ria.ru/20190708/1556305760.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/150727/97/1507279768_0:104:2000:1229_1036x0_80_0_0_4c473aaba699be416842792223ace196.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Опрос выявил главные причины развода россиян

Вчера, 12:20
3013
© Depositphotos / CandyBoxImagesСсора в семье
Ссора в семье
© Depositphotos / CandyBoxImages
Ссора в семье. Архивное фото
Почти 90% россиян считают развод допустимым, показал опрос или Опрос выявил главные причины развода россиян
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Почти 90% россиян считают развод допустимым, а среди его главных причин чаще всего граждане отмечают бедность и измены (46% и 22% соответственно), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
По данным исследования, помимо тех, кто считает развод допустимым, больше половины (56%) считают, что все зависит от конкретного случая, при этом в 1990 году эта доля составляла на одну пятую меньше — 36%. Еще треть респондентов не поддерживают развод, если семья фактически не распалась (30% против 39% в 1990 году), и еще 10% (против 13% в 1990 году) категорически не принимают возможность расторжения брака и выступают за его сохранение любой ценой.
Генеральный директор Amazon Джефф Безос в Лос-Анджелесе
10 января, 18:39
СМИ назвали причину развода самого богатого человека в мире
Среди ключевых причин, побуждающих людей к разводу, россияне чаще всего указывают бедность, отсутствие работы и возможности прокормить семью (46%), измены и ревность одного из супругов (22%), эгоизм и непонимание между супругами (21%).
Как указано в опросе, в сравнении с 2015 годом среди причин, способных остановить развод, реже стали указывать: сложности с разделом жилья и имущества (19% против 26% в 2015 году), национальные или религиозные обычаи (15% против 18% в 2015 году), несогласие на развод одного из супругов (10% против 19% в 2015 году), осуждение близких друзей и родственников (10% против 13% в 2015 году) и сложность самой процедуры развода (8% против 12% в 2015 году).
Молодожены на Староместской площади в Праге
10 апреля, 10:33
Свадебные фотографы рассказали о признаках скорого развода
В вопросе о том, кому оставлять ребенка в случае развода, среди россиян за последние четыре года устоялось мнение, что все зависит от конкретных людей (58% против 43% в 2015 года), еще одна пятая часть опрошенных считает, что дети должны оставаться с матерью, что на 18% меньше, чем четыре года назад. Мнения о том, что никто из родителей не сможет в одиночку хорошо воспитать ребенка, придерживаются 15% респондентов.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" провел 4 июля. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Были опрошены 1,6 тысячи человек путем телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. -0-
Теща
26 ноября 2018, 08:00
Жена умнее, муж старше. Ученые вывели формулу идеального брака
11015012
Обсудить 1
Религия и мировоззрениерелигияВЦИОМРоссияОбщество
Рекомендуем
Названо самое холодное место в Подмосковье
РИА
Новости
В Москве после ДТП погиб сын известного бизнесмена, сообщил источник
Губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь
Правительство ЕАО опровергло слухи о возможной отставке губернатора
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили
Саакашвили прокомментировал ругань телеведущего в адрес Путина
Лента
новостей
Вывеска Сбербанка
Сбербанк снизил ставки по рублевым и валютным вкладам
Соглашение ОПЕК+ может принести бюджету 3,5 триллиона рублей, заявил Новак
Председатель комиссии по поддержке молодежных инициатив Общественной палаты РФ Сангаджи Тарбаев
Бывший КВНщик прокомментировал выдвижение в сенаторы от Калмыкии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
В МИД прокомментировали оскорбления руководства России на "Рустави 2"
Президент Украины Владимир Зеленский
Националисты поставили Зеленскому ультиматум из-за телемоста с Россией
Пьяный мужчина
Ученые назвали самых психически здоровых людей на Земле
Грибы сыроежки на берегу Онежского озера в Республике Карелия.
Врачи рассказали о пользе грибов
В Ярославской области ребенка привязали за шею к столбу
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский предложил Путину провести встречу в Минске
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал идею провести телемост между Россией и Украиной
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
Министр экономики ФРГ рассказал о важности "Северного потока — 2"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:19Военные медики оказали помощь 420 жителям иркутского Тулуна
11:19СК проводит проверку из-за токсичной свалки в Нижегородской области
11:19Полиция проверяет сообщение о минировании трех вузов в Харькове
11:15МИД Пакистана назвал сообщения об участии премьера в ВЭФ спекуляциями
11:15 На юге ДНР восстановили нарушенное обстрелом электроснабжение сел
11:14Эксперт назвал последствия роста акцизов на вино в России
11:14Власти Карелии прокомментировали "лидерство" республики по числу разводов
11:12Аксенов уволил директора "Крымавтотранса" за нелегальные перевозки
11:12В ДНР заявили, что власти Украины пытаются выйти из "нормандского формата"
11:10Москалькова призвала создать "законодательный каркас" для прав молодежи
11:06В России создали систему сигналов, снижающую вероятность авиакатастроф
11:05Китай призвал США немедленно отменить планы по поставкам вооружений Тайваню
11:03В Калмыкии задержали подозреваемого в использовании рабского труда
11:02Далай-лама призвал дать детям беженцев возможность получать образование
10:58Бречалов заявил о безопасности завода по переработке отходов в Удмуртии
10:55В Томской области приставы арестовали за долги 92 тонны пива
10:52В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности до пятницы
10:47Ветеринары назвали причину массовой гибели пчел в Удмуртии
10:45Эксперт назвал встречу по Венесуэле на Барбадосе "позитивным сигналом"
10:39Власти Марий Эл объяснили низкие доходы жителей
Лента новостейМолния