На Урале установили личность третьего погибшего в ДТП с бензовозом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции установили личность третьего погибшего в ДТП с участием бензовоза в Свердловской области, им оказался житель Краснотурьинска, сообщил РИА Новости в понедельник руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.

Авария произошла в ночь на воскресенье на 44-м километре автодороги Карпинск - Кытлым. Водитель бензовоза с топливом порядка 54 тонн не справился с управлением, машина съехала в кювет и воспламенилась, последовал взрыв. На цистерне ехала группа туристов, которых водитель посадил на бензовоз по пути. Погибли три человека, личность одного из них не была известна, еще семеро пострадали.

"Свердловские полицейские установили личность третьего погибшего в страшном ДТП с бензовозом. Им оказался местный житель Павел Просовский 1984 года рождения, он из Краснотурьинска", - сказал Горелых.

Кроме того, по его словам, в понедельник планируется избрать меру пресечения для задержанного водителя бензовоза.