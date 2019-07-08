В Ростовской области появятся три диализных центра до конца 2020 года

ВОЛГОГРАД, 8 июл - РИА Новости. Три новых диализных центра для оказания помощи пациентам с почечной недостаточностью появятся в Ростовской области до конца 2020 года, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

По информации пресс-службы, соглашение о строительстве новых диализных центров в Ростовской области подписали на международной промышленной выставке "Иннопром-2019" губернатор региона Василий Голубев и генеральный директор компании "Фрезениус Нефрокеа" в России Алексей Смирнов.

"В соответствии с подписанным документом, в 2019-2020 годах компания планирует открыть в Ростовской области три новых диализных центра: в Азове, Аксае и Сальске", - говорится в сообщении правительства. Отмечается, что объем инвестиций составит 430 миллионов рублей.

По данным правительства, в регионе уже работают шесть диализных центров.

Международная промышленная выставка "Иннопром" – главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России, организованная Минпромторгом в Екатеринбурге. Около 80% посетителей выставки – профессиональные покупатели из разных стран, специалисты с промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий. В 2019 году "Иннопром" пройдет с 8 по 11 июля.