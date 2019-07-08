Почти 300 кандидатов в депутаты МГД предоставили документы на регистрацию

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Около 300 кандидатов в депутаты Московской городской думы предоставили документы для регистрации, сообщили в Мосгоризбиркоме.

"По состоянию на 8 июля выдвинуто 426 человек, предоставили документы на регистрацию 294 кандидата, зарегистрировано 78, сняли свою кандидатуру, утратили статус 15 человек", - сообщили во МГИК.

Выдвижение кандидатов в депутаты Московской городской думы завершилось в пятницу, 5 июля. Московский городской избирком до 16 июля сформирует списки зарегистрированных кандидатов в столичный парламент.

Московская городская дума 6 июня объявила о старте избирательной кампании по выборам депутатов. Кандидатам, которые идут на выборы от непарламентских партий, а также самовыдвиженцам необходимо собрать 4,5-5 тысяч подписей избирателей своего избирательного округа, или 3% от их общего числа.