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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Почти 300 кандидатов в депутаты МГД предоставили документы на регистрацию

Вчера, 12:16
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© Фото : предоставлено Московской городской думойТабличка на здании Московской городской думы
Табличка на здании Московской городской думы
© Фото : предоставлено Московской городской думой
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Около 300 кандидатов в депутаты Московской городской думы предоставили документы для регистрации, сообщили в Мосгоризбиркоме.
"По состоянию на 8 июля выдвинуто 426 человек, предоставили документы на регистрацию 294 кандидата, зарегистрировано 78, сняли свою кандидатуру, утратили статус 15 человек", - сообщили во МГИК.
Выдвижение кандидатов в депутаты Московской городской думы завершилось в пятницу, 5 июля. Московский городской избирком до 16 июля сформирует списки зарегистрированных кандидатов в столичный парламент.
Московская городская дума 6 июня объявила о старте избирательной кампании по выборам депутатов. Кандидатам, которые идут на выборы от непарламентских партий, а также самовыдвиженцам необходимо собрать 4,5-5 тысяч подписей избирателей своего избирательного округа, или 3% от их общего числа.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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