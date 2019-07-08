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РИА Новости

В Саратовской области женщина и трое детей пострадали в ДТП

Вчера, 12:13
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САРАТОВ, 8 июл - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в понедельник на трассе в Саратовской области, в результате чего пострадали женщина и трое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло около 8.45 (7.45 мск) на 278-м километре автодороги Сызрань-Саратов-Волгоград в Саратовском районе у поворота на поселок Базарный Карабулак.
"По предварительным данным, произошло столкновение двух автомобилей Geely и Ford. Пострадала женщина-водитель автомобиля Geely и трое детей, ехавших пассажирами в этом автомобиле, все они доставлены в медицинское учреждение", - сказала собеседница агентства.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку, все обстоятельства уточняются, добавила она.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава, женщина доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести, а дети - девочки двух и восьми лет и 11-летний мальчик - направлены в больницу в удовлетворительном состоянии.
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