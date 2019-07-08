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РИА Новости

Борисов заявил о необходимости снизить долговую нагрузку предприятий ОПК

Вчера, 12:11
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ, курирующий Оборонно-промышленный комплекс, Юрий Борисов
Заместитель председателя правительства РФ, курирующий Оборонно-промышленный комплекс, Юрий Борисов
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Кредитный портфель предприятий оборонно-промышленного комплекса России превышает 2 триллиона рублей, долговую нагрузку нужно уменьшать, заявил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов на заседании, посвящённом диверсификации ОПК, в рамках выставки "Иннопром-2019" в Екатеринбурге.
"Ситуация меняется, но в среднем это (кредитный портфель предприятий ОПК - ред.) 2,2 триллиона рублей. По нынешним процентным ставкам объём средств для уплаты процентов где-то порядка 200 миллиардов рублей", - сказал Борисов.
Он отметил, что промышленные предприятия "живут впроголодь", обслуживая финансовые институты, и уже не в состоянии выплатить кредиты, так как треть этой суммы идёт не на погашение долга, а на проценты.
"Я не скрою, мы уже обращались к президенту с предложением провести расчистку кредитного портфеля", - уточнил Борисов.
Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает стратегическим информационным партнером международной промышленной выставки "Иннопром-2019", которая будет проходить до 11 июля в КВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО".
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ИННОПРОМ-2019Юрий Борисов (военный деятель)Безопасность
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