В МИД поприветствовали идею проведения встречи по Венесуэле на Барбадосе

"Безусловно, мы поддерживаем диалог между венесуэльскими сторонами, потому что убеждены, что проблемы Венесуэлы должны решать сами венесуэльцы без какого-либо вмешательства извне. В этой связи очередной раунд переговоров, которые осуществляются при посредничестве Норвегии, является, на наш взгляд, важным шагом для нахождения устраивающего всех венесуэльцев решения",- сказал Щетинин.