В МИД поприветствовали идею проведения встречи по Венесуэле на Барбадосе

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия поддерживает намерение сторон в Венесуэле провести новую встречу на Барбадосе, заявил в понедельник РИА Новости глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
"Безусловно, мы поддерживаем диалог между венесуэльскими сторонами, потому что убеждены, что проблемы Венесуэлы должны решать сами венесуэльцы без какого-либо вмешательства извне. В этой связи очередной раунд переговоров, которые осуществляются при посредничестве Норвегии, является, на наш взгляд, важным шагом для нахождения устраивающего всех венесуэльцев решения",- сказал Щетинин.
Ранее МИД Норвегии подтвердил, что власти Венесуэлы и оппозиция проведут переговоры на Барбадосе. Встреча должна состояться на этой неделе, говорится в заявлении МИД Норвегии. О готовности венесуэльской оппозиции встретиться с властями страны на Барбадосе говорилось в Twitter аппарата Хуана Гуаидо, который незаконно провозгласил себя президентом страны.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.