Нижегородская область представила на ИННОПРОМ более 30 проектов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Более 30 инновационных проектов представила Нижегородская область на международном промышленном форуме ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Среди представленных на ИННОПРОМ проектов Нижегородской области - инвалидная коляска с вертикализатором, которая в перспективе будет управляться сигналами из головного мозга, аналогов которой нет в России. По словам разработчиков, возможность находиться в вертикальном положении очень важна для людей с ограниченными возможностями здоровья или с последствиями травм", - отмечается в сообщении.
Кроме того, Нижегородская область демонстрирует на ИННОПРОМ систему управления полным жизненным циклом компании "Цифровое предприятие", разработку для реабилитации после мышечных травм "кибертренер", а также нейроробота.
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ – главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России, организованная Минпромторгом в Екатеринбурге. Около 80% посетителей выставки – профессиональные покупатели из разных стран, специалисты с промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий. В 2019 году ИННОПРОМ проходит с 8 по 11 июля. Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает стратегическим информационным партнером выставки.
Вчера, 01:29Международная промышленная выставка ИННОПРОМ