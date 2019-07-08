Нижегородская область представила на ИННОПРОМ более 30 проектов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Более 30 инновационных проектов представила Нижегородская область на международном промышленном форуме ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Среди представленных на ИННОПРОМ проектов Нижегородской области - инвалидная коляска с вертикализатором, которая в перспективе будет управляться сигналами из головного мозга, аналогов которой нет в России. По словам разработчиков, возможность находиться в вертикальном положении очень важна для людей с ограниченными возможностями здоровья или с последствиями травм", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Нижегородская область демонстрирует на ИННОПРОМ систему управления полным жизненным циклом компании "Цифровое предприятие", разработку для реабилитации после мышечных травм "кибертренер", а также нейроробота.