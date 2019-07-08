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РИА Новости

Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе

Вчера, 12:05
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© РИА Новости / Александр ВильфНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити
© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пасмурная погода с кратковременными дождями и температурой в пределах 20 градусов тепла ожидает москвичей на протяжении всей недели, рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Большую часть рабочей недели погода у нас будет практически одинаковая. Будет преобладать погода с переменной облачностью или облачно с прояснениями, по-разному каждый день, и с кратковременными дождями. В понедельник и во вторник возможно даже развитие грозовой деятельности. Преобладающая температура в ночные часы в Москве порядка 11-13 градусов, дневная температура - 19-21", - сказала Позднякова.
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Она добавила, что ночная температура большую часть рабочей недели будет в пределах 9-14 градусов. По ее словам, несмотря на то, что дожди будут всю неделю, осадков выпадет немного.
"Июль у нас является самым дождливым месяцем, но как правило, в классический июль у нас обычно было несколько дней с сильными дождями, когда сразу много осадков выпадало, миллиметров по 10-15, то есть настоящий летний ливень. Тут это погода, когда каждый день осадков будет понемножку выпадать, по 2-3 миллиметра. Характер распределения осадков больше похож на сентябрьский, чем на июльский", - рассказала Позднякова.
Метеоролог также отметила, что ближе к концу недели, в пятницу и субботу погода будет более облачной с большим количеством дождей в дневные часы. "Фон ночной температуры практически у нас не изменится. То, что касается дневной температуры, она будет даже на пару градусов ниже, чем то, что мы будет наблюдать в начале недели. Преобладающая температура будет не выше 15-20, в Москве это 17-19", - сказала она.
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По ее словам, в начале недели ветер будет юго-западный, даже преимущественно западной четверти, но в конце недели, в субботу уже будет преобладать ветер северных направлений. "Будет ощущение, что на улице не по-июльски холодно, температура будет ниже климатической нормы на 3-4 градуса", - сказала Позднякова.
Она также отметила, что атмосферное давление все дни будет ниже климатической нормы. Наиболее низкое атмосферное давление будет 9, 10 и 11 числа – 736 миллиметров ртутного столба, это больше чем на 10 единиц ниже нормы.
Ранее сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков РИА Новости, что прохладная и дождливая погода ожидается в Москве до середины июля.
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МоскваОбщество
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