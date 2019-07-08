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РИА Новости

Украина передаст Нидерландам материалы дела по крушению Boeing в Донбассе

Вчера, 12:05
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
© РИА Новости / Максим Блинов
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КИЕВ, 8 июл – РИА Новости. Украина начала процедуру передачи Нидерландам уголовного дела по крушению Boeing в Донбассе в 2014 году, заявил в понедельник заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов.
"Два года назад министры юстиции Украины и Нидерландов подписали соглашение о сотрудничестве по расследованию сбивания Boeing-777 рейса МН17. Сегодня соглашение уже действует - Нидерланды начали по нему процедуру передачи уголовного производства с Украины", - написал Петухов на своей странице в Facebook.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
5 июля, 08:34
Политик: арест на Украине "свидетеля" по делу МН17 – настоящее варварствоНа Украине арестован похищенный СБУ "свидетель" по делу о крушении МН17. Депутат Симферопольского Горсовета Степан Кискин прокомментировал действия Киева в эфире радио Sputnik.
Он также сказал, что соглашение о сотрудничестве "станет еще более важным" на стадии судебного разбирательства, которое начнется 9 марта 2020 года.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. По данным РФ, самолёт был сбит украинской ракетой.
В конце июня Совместная следственная группа (ССГ) объявила имена четырех подозреваемых по делу о крушении MH17. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing, им, как заявил представитель ССГ, предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера. В ССГ также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года. В состав ССГ входят представители правоохранительных органов Австралии, Бельгии, Малайзии, Украины и Нидерландов.
Обломки самолета Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
28 июня, 18:57
Доводы разума. Малайзия ждет конкретных доказательств по делу МН17 Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла заявил, что Куала-Лумпур будет ждать от следствия конкретных доказательств по делу о крушении рейса МН17. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik дал свою оценку ситуации.
Комментируя заявления международного следствия, МИД РФ вновь назвал голословными обвинения в адрес России, подчеркнув, что ССГ не привела конкретных доказательств неправомерных заявлений в адрес Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве РФ отвергли высказывания об отказе России сотрудничать со следствием по МН17 и заявили, что Москва будет содействовать следствию, чтобы была установлена истина о гибели рейса, а реальные виновники произошедшего понесли наказание. При этом в российском МИД отметили, что у России продолжают возникать справедливые вопросы относительно качества работы Совместной следственной группы.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не уклонялась от ответственности, если она лежит на ее плечах, но в ситуации с крушением малайзийского Boeing нет никаких доказательств.
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад во время встречи в Сингапуре с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 ноября 2018
20 июня, 15:49
"Органично и естественно". Эксперт о заявлении премьера Малайзии по МН17Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что у следствия по катастрофе MH17 нет доказательств обвинений в адрес России, только слухи, сообщили СМИ. Эксперт Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik прокомментировал оценку премьера Малайзии.
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МИД РФBoeing 777НидерландыУкраинаВ мире
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