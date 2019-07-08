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РИА Новости
Школа волонтера

В Ростове-на-Дону пройдет первый конгресс информационных добровольцев

Вчера, 12:05
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© РИА Новости / Алексей ФилипповВ Ростове-на-Дону пройдет первый конгресс информационных добровольцев
В Ростове-на-Дону пройдет первый конгресс информационных добровольцев
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Первый международный конгресс информационных волонтеров культуры и медиа откроется в Ростове-на-Дону 1 октября. Мероприятие пройдет при содействии членов Общественной палаты РФ, сообщает пресс-служба организации.
В рамках конгресса планируется провести первый международный литературный фестиваль "Узнай Россию: пять гениев слова, рожденных на Дону". Для участия приглашены журналисты, литературоведы, тревел-блогеры, педагоги, работники театров, музеев и библиотек.
"По итогам конгресса будут созданы условия для вовлечения россиян и иностранцев в реализацию социальных проектов, которые полезны не только для Ростовской области. Цель мероприятий – популяризация творчества Чехова, Шолохова, Солженицына, Закруткина, Калинина, которые важны для всей мировой культуры", ‒ отметил член ОП РФ Леонид Шафиров.
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Он также выразил надежду, что на базе образовательных организаций и учреждений культуры в России и за рубежом будут созданы общественные организации волонтеров культуры и медиа, литературные, исторические кружки, клубы информационных и вики-волонтеров, КИДы. Таким образом, проведение конгресса будет способствовать не только выполнению задач национальных проектов "Образование" и "Культура", но и внесет вклад в развитие народной дипломатии на основе общих культурных ценностей граждан разных стран.
Участники мероприятия смогут посетить выставки, творческие мастерские, прослушать курс для организаторов образовательных и социальных проектов и добровольцев в сфере культуры и медиа. Также волонтерам предоставят возможность отправиться в информационные туры по городам и районам Ростовской области, проверить знания с помощью литературно-краеведческих викторин и посоревноваться в рэп- и рок-баттлах, посвященных творчеству классиков русской литературы.
Развитие сферы информационного волонтерства обсудили на конгрессе МАСТ
20 ноября 2018, 16:57Школа волонтера
Развитие сферы информационного волонтерства обсудили на конгрессе МАСТКто такие медиаволонтеры, обсудили в рамках третьего Всероссийского конгресса молодежных медиа Международной ассоциации студенческого телевидения.
Кроме того, принимаются заявки на конкурс видеороликов, посвященных достопримечательностям и объектам культурного наследия Ростовской области, кулинарным традициям и интересным фактам, связанным с регионом. Принять участие в конкурсах могут все желающие.
Конгресс станет частью масштабного культурно-просветительского проекта #УзнайРоссию, который в 2018 году стал победителем общероссийского конкурса "Доброволец России".
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Школа волонтераВолонтерство в РоссииЛеонид ШафировВолонтерыРостов-на-Дону
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