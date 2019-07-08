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РИА Новости

От "Студебеккера" до "Маруси": самый большой автомузей в России

Вчера, 15:10
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В Москве открылся самый большой в России автомузей "Моторы Октября". Организаторы собрали на творческом пространстве завода "Кристалл" более 70 бесценных экспонатов. Уникальные машины — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанк

Американская компания "Студебеккер" известна в России как производитель грузовиков.

Автомобиль Studebaker EMF-30 в автомузее Моторы Октября
1 из 12

Американская компания "Студебеккер" известна в России как производитель грузовиков.

© РИА Новости / Мария Девахина
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Между тем "Студебеккер" выпускал и люксовые купе, такие как "Золотой ястреб" (Studebaker Golden Hawk).

Посетитель около автомобиля Studebaker Golden Hawk (США) во время открытия самого большого в России автомузея Моторы Октября
2 из 12

Между тем "Студебеккер" выпускал и люксовые купе, такие как "Золотой ястреб" (Studebaker Golden Hawk).

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

В автомузее "Моторы Октября" собраны уникальные машины с историей.

Девушка возле одного из автомобилей во время открытия самого большого в России автомузея Моторы Октября
3 из 12

В автомузее "Моторы Октября" собраны уникальные машины с историей.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Каждый экспонат — раритет. На фото: Cadillac V-12 series 370.

Автомобиль Cadillac V-12 series 370 (США) во время открытия самого большого в России автомузея Моторы Октября
4 из 12

Каждый экспонат — раритет. На фото: Cadillac V-12 series 370.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Экспозиция музея позволяет проследить эволюцию автомобилестроения.

Посетители во время открытия самого большого в России автомузея Моторы Октября
5 из 12

Экспозиция музея позволяет проследить эволюцию автомобилестроения.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Фигуристка Анастасия Гребенкина за рулем автомобиля в музее "Моторы Октября".

Посетительница за рулем одного из автомобилей во время открытия самого большого в России автомузея Моторы Октября
6 из 12

Фигуристка Анастасия Гребенкина за рулем автомобиля в музее "Моторы Октября".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Buick Special — яркий представитель автомобилей 1950-х годов.

Посетитель возле автомобиля Buick Special (США) во время открытия самого большого в России автомузея Моторы Октября
7 из 12

Buick Special — яркий представитель автомобилей 1950-х годов.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Самая редкая машина в коллекции — итальянская Isotta Fraschini Tipo 8. Такой автомобиль в свое время был символом роскоши.

Автомобиль Isotta Fraschini Tipo 8 (Италия) во время открытия самого большого в России автомузея Моторы Октября
8 из 12

Самая редкая машина в коллекции — итальянская Isotta Fraschini Tipo 8. Такой автомобиль в свое время был символом роскоши.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Пикапы Chevrolet, незаменимые помощники фермеров, были чрезвычайно популярны в США после Второй мировой войны.

Сотрудница музея возле автомобиля Chevrolet 3100 pick up (США) во время открытия самого большого в России автомузея Моторы Октября
9 из 12

Пикапы Chevrolet, незаменимые помощники фермеров, были чрезвычайно популярны в США после Второй мировой войны.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Российская компания "Маруся", существовавшая с 2007 по 2014 год, успела сконструировать и выпустить несколько спортивных автомобилей.

Автомобиль Маруся (Россия) во время открытия самого большого в России автомузея Моторы Октября
10 из 12

Российская компания "Маруся", существовавшая с 2007 по 2014 год, успела сконструировать и выпустить несколько спортивных автомобилей.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Hudson 8 — настоящая звезда кинематографа. На такой машине ездили, например, герои фильма "Стиляги".

Автомобиль Hudson 8 (США) во время открытия самого большого в России автомузея Моторы Октября
11 из 12

Hudson 8 — настоящая звезда кинематографа. На такой машине ездили, например, герои фильма "Стиляги".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Юный посетитель рассматривает автомобили на открытии самого большого в России автомузея "Моторы Октября".

Юный посетитель рассматривает автомобили во время открытия самого большого в России автомузея Моторы Октября
12 из 12

Юный посетитель рассматривает автомобили на открытии самого большого в России автомузея "Моторы Октября".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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