От "Студебеккера" до "Маруси": самый большой автомузей в России

Американская компания "Студебеккер" известна в России как производитель грузовиков.
Американская компания "Студебеккер" известна в России как производитель грузовиков.
Между тем "Студебеккер" выпускал и люксовые купе, такие как "Золотой ястреб" (Studebaker Golden Hawk).
Между тем "Студебеккер" выпускал и люксовые купе, такие как "Золотой ястреб" (Studebaker Golden Hawk).
В автомузее "Моторы Октября" собраны уникальные машины с историей.
В автомузее "Моторы Октября" собраны уникальные машины с историей.
Каждый экспонат — раритет. На фото: Cadillac V-12 series 370.
Каждый экспонат — раритет. На фото: Cadillac V-12 series 370.
Экспозиция музея позволяет проследить эволюцию автомобилестроения.
Экспозиция музея позволяет проследить эволюцию автомобилестроения.
Фигуристка Анастасия Гребенкина за рулем автомобиля в музее "Моторы Октября".
Фигуристка Анастасия Гребенкина за рулем автомобиля в музее "Моторы Октября".
Buick Special — яркий представитель автомобилей 1950-х годов.
Buick Special — яркий представитель автомобилей 1950-х годов.
Самая редкая машина в коллекции — итальянская Isotta Fraschini Tipo 8. Такой автомобиль в свое время был символом роскоши.
Самая редкая машина в коллекции — итальянская Isotta Fraschini Tipo 8. Такой автомобиль в свое время был символом роскоши.
Пикапы Chevrolet, незаменимые помощники фермеров, были чрезвычайно популярны в США после Второй мировой войны.
Пикапы Chevrolet, незаменимые помощники фермеров, были чрезвычайно популярны в США после Второй мировой войны.
Российская компания "Маруся", существовавшая с 2007 по 2014 год, успела сконструировать и выпустить несколько спортивных автомобилей.
Российская компания "Маруся", существовавшая с 2007 по 2014 год, успела сконструировать и выпустить несколько спортивных автомобилей.
Hudson 8 — настоящая звезда кинематографа. На такой машине ездили, например, герои фильма "Стиляги".
Hudson 8 — настоящая звезда кинематографа. На такой машине ездили, например, герои фильма "Стиляги".
Юный посетитель рассматривает автомобили на открытии самого большого в России автомузея "Моторы Октября".
Юный посетитель рассматривает автомобили на открытии самого большого в России автомузея "Моторы Октября".