В Москве после ДТП погиб сын известного бизнесмена, сообщил источник

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Москве в результате ДТП погиб сын известного бизнесмена Владимира Маругова Александр, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, смертельная авария произошла на Фрунзенской набережной: легковушка и мотоцикл столкнулись и загорелись. Оба водителя были госпитализированы в больницу, однако мотоциклиста — Александра Маругова — врачам спасти не удалось.