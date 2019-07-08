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РИА Новости

В Москве после ДТП погиб сын известного бизнесмена, сообщил источник

Вчера, 12:02
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Москве в результате ДТП погиб сын известного бизнесмена Владимира Маругова Александр, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По информации собеседника агентства, смертельная авария произошла на Фрунзенской набережной: легковушка и мотоцикл столкнулись и загорелись. Оба водителя были госпитализированы в больницу, однако мотоциклиста — Александра Маругова — врачам спасти не удалось.
Официальным подтверждением этих данных РИА Новости пока не располагает. Обстоятельства ДТП выясняются.
В СМИ Маругова-старшего, владельца нескольких колбасных заводов, называют "мясным королем".
Судя по Instagram-аккаунту Александра Маругова, он окончил МГИМО и позиционировал себя как эксперта в области майнинга криптовалют. Был одним из основателей компании, собирающей майнинг-фермы на заказ.
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МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Не страшно. Не видел еще мотоциклистов чтобы скоростной режим соблюдали. А тут еще из золотой молодежи. Главное чтобы такие не забирали с собой простых людей. А там пускай хоть все ворье разобьется. Простым людям на это плевать.
8 июля, 14:38
Алекс Вломилов
56110014
Ну что тут скажешь. У нас люди испытывают неимоверное удовольствие от проблем и трагедий в семьях богатых людей. Все думают со 100% вероятностью, что раз сын олигарха, то сам из себя ничего не представляет. Все делали папины деньги. Ну что, помогли деньги?
8 июля, 12:15
ВШВладимир Шипилов
25323117
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