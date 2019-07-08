В Москве после ДТП погиб сын известного бизнесмена, сообщил источник

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Москве в результате ДТП погиб сын известного бизнесмена Владимира Маругова Александр, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По информации собеседника агентства, смертельная авария произошла на Фрунзенской набережной: легковушка и мотоцикл столкнулись и загорелись. Оба водителя были госпитализированы в больницу, однако мотоциклиста — Александра Маругова — врачам спасти не удалось.
Официальным подтверждением этих данных РИА Новости пока не располагает. Обстоятельства ДТП выясняются.
В СМИ Маругова-старшего, владельца нескольких колбасных заводов, называют "мясным королем".
Судя по Instagram-аккаунту Александра Маругова, он окончил МГИМО и позиционировал себя как эксперта в области майнинга криптовалют. Был одним из основателей компании, собирающей майнинг-фермы на заказ.