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РИА Новости

Сбербанк снизил ставки по рублевым и валютным вкладам

Вчера, 11:59
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска Сбербанка
Вывеска Сбербанка
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска Сбербанка. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сбербанк снизил максимальные ставки по вкладам в рублях и валюте, следует из информации на сайте крупнейшего российского банка.
Теперь максимальная базовая ставка по рублевому вкладу "Сохраняй" в банке составляет 5,05%. Если клиент выбирает ставку по вкладу с учетом капитализации процентов, то она составит 5,44%. Ранее максимальная ставка по рублевому вкладу составляла 5,75% при открытии счета онлайн.
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Максимальная базовая ставка по долларовым вкладам после понижения составляет 1,35%, капитализация процентов даст дополнительные 0,01 процентного пункта к ставке. Такую ставку клиент получит при условии открытия вклада на сумму от 20 тысяч долларов на срок 1-2 года. Ранее максимальная ставка по вкладам в долларах составляла 1,75%.
В Сбербанке сообщили РИА Новости, что ставки были снижены с понедельника, а основными причинами такого шага по рублевым вкладам банк назвал снижение ставки ЦБ в июне, а по долларовым - повышение норматива обязательных резервов с 7% до 8%. Также в банке отметили общий тренд на снижение ставок на рынке.
"Ставки по базовой линейке для массовых клиентов снижены на разные величины: от 0,45 до 0,55 процентного пункта в рублях и от 0,05 до 0,75 процентного пункта в долларах США в зависимости от срока, суммовой градации и наличия опций пополнения и снятия средств", - указали в кредитной организации.
Банк России в июне впервые в 2019 году снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - до 7,5% годовых. Регулятор с 1 июля повысил норматив обязательных резервов по валютным вкладам на 1 процентный пункт - до 8%. По словам ЦБ, данное решение направлено на дестимулирование роста валютных обязательств в структуре пассивов кредитных организаций.
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