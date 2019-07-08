Сбербанк снизил ставки по рублевым и валютным вкладам

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сбербанк снизил максимальные ставки по вкладам в рублях и валюте, следует из информации на сайте крупнейшего российского банка.

Теперь максимальная базовая ставка по рублевому вкладу "Сохраняй" в банке составляет 5,05%. Если клиент выбирает ставку по вкладу с учетом капитализации процентов, то она составит 5,44%. Ранее максимальная ставка по рублевому вкладу составляла 5,75% при открытии счета онлайн.

Максимальная базовая ставка по долларовым вкладам после понижения составляет 1,35%, капитализация процентов даст дополнительные 0,01 процентного пункта к ставке. Такую ставку клиент получит при условии открытия вклада на сумму от 20 тысяч долларов на срок 1-2 года. Ранее максимальная ставка по вкладам в долларах составляла 1,75%.

В Сбербанке сообщили РИА Новости, что ставки были снижены с понедельника, а основными причинами такого шага по рублевым вкладам банк назвал снижение ставки ЦБ в июне, а по долларовым - повышение норматива обязательных резервов с 7% до 8%. Также в банке отметили общий тренд на снижение ставок на рынке.

"Ставки по базовой линейке для массовых клиентов снижены на разные величины: от 0,45 до 0,55 процентного пункта в рублях и от 0,05 до 0,75 процентного пункта в долларах США в зависимости от срока, суммовой градации и наличия опций пополнения и снятия средств", - указали в кредитной организации.