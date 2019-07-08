Власти Калужской области не комментируют возможную отставку губернатора

ВОРОНЕЖ, 8 июл - РИА Новости. Представитель правительства Калужской области оставила без комментариев информацию о возможной отставке губернатора Анатолия Артамонова, о которой сообщили СМИ.
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что в рамках очередной ротации могут быть заменены главы Архангельской и Калужской областей Игорь Орлов и Анатолий Артамонов, велика вероятность отставки губернатора Ростовской области Василия Голубева, а также возможна отставка еще нескольких губернаторов.
"Мы эту тему не комментируем", - заявила РИА Новости представитель облправительства.
Артамонов возглавляет Калужскую область с 2000 года.