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РИА Новости

Власти Калужской области не комментируют возможную отставку губернатора

Вчера, 11:58
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Калужской области Анатолий Артамонов
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 8 июл - РИА Новости. Представитель правительства Калужской области оставила без комментариев информацию о возможной отставке губернатора Анатолия Артамонова, о которой сообщили СМИ.
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что в рамках очередной ротации могут быть заменены главы Архангельской и Калужской областей Игорь Орлов и Анатолий Артамонов, велика вероятность отставки губернатора Ростовской области Василия Голубева, а также возможна отставка еще нескольких губернаторов.
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов
Вчера, 11:50
Архангельский губернатор опроверг информацию СМИ о возможной отставке
"Мы эту тему не комментируем", - заявила РИА Новости представитель облправительства.
Артамонов возглавляет Калужскую область с 2000 года.
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Анатолий АртамоновРБК (медиагруппа)Калужская областьПолитика
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