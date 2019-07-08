Большинство россиян считает регистрацию брака обязательной, показал опрос

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Большинство россиян (77%) по-прежнему придерживаются мнения о необходимости создания семьи и заключении брака, как и два года назад (78% в 2017 году), свидетельствуют данные опроса Большинство россиян (77%) по-прежнему придерживаются мнения о необходимости создания семьи и заключении брака, как и два года назад (78% в 2017 году), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ

Согласно результатам исследования, точка зрения о необходимости регистрации отношений наиболее актуальна среди людей старше 60 лет (84%). Похожего мнения придерживаются еще 11% опрошенных, но для них регистрация брака не является обязательным условием, их них так считают 17% молодежи от 18 до 24 лет и 18% людей от 25 до 34 лет.

Отмечается, что за последние два года оптимальный возраст вступления в брак не изменился: для большинства женщин - 24 года (в 2017 респонденты выбирали возраст - 23 года), для мужчин возраст не изменился - 27 лет.