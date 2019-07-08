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РИА Новости

Большинство россиян считает регистрацию брака обязательной, показал опрос

Вчера, 11:56
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© Fotolia / TaniaLerroСвадебные кольца
Свадебные кольца
© Fotolia / TaniaLerro
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Большинство россиян (77%) по-прежнему придерживаются мнения о необходимости создания семьи и заключении брака, как и два года назад (78% в 2017 году), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Согласно результатам исследования, точка зрения о необходимости регистрации отношений наиболее актуальна среди людей старше 60 лет (84%). Похожего мнения придерживаются еще 11% опрошенных, но для них регистрация брака не является обязательным условием, их них так считают 17% молодежи от 18 до 24 лет и 18% людей от 25 до 34 лет.
Отмечается, что за последние два года оптимальный возраст вступления в брак не изменился: для большинства женщин - 24 года (в 2017 респонденты выбирали возраст - 23 года), для мужчин возраст не изменился - 27 лет.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" провел 4 июля. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Были опрошены 1,6 тысячи человек путем телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Теща
26 ноября 2018, 08:00
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