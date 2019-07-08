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РИА Новости
Страхи
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас.

Страх будущего

Вчера, 12:00
38
Страхи
Страх будущего
Вчера, 12:00
Один из самых естественных и распространенных страхов. Мы не знаем, что произойдет в будущем. Мы можем только предположить. Неизвестность пугает, иногда парализует, заставляет сомневаться в себе и принятых решениях. Почему мы боимся "завтра"?
Вся жизнь состоит из череды важных решений. Сначала мы выбираем профессию, потом думаем о переезде в другой город, устраиваемся на работу, увольняемся, ищем партнера для брака, заводим детей. Каждое решение это не только перемены, но и сомнения. Был ли это выбор правильным? Вдруг всё пойдет не по плану? А может страх будущего полезен?
Вместе с психотерапевтом Станиславом Савинковым, карьерным консультантом Верой Романовой и носителем страха, вчерашним выпускником вуза Артуром Карумовым разбираемся, к чему может привести страх будущего и как справиться с тревогой, которая накрывает нас на пороге важных событий?
07:16 – о переломных моментах нашей жизни
09:33 – о стратегиях, с помощью которых можно спланировать будущее
16:50 – что стоит за этим страхом
18:00 – почему нам необходим зрительный образ собственного будущего
25:46 – чем так опасен этот страх
27:24 – совет вчерашним выпускникам вузов, как найти себя
Слушайте и бойтесь правильно!
Подкаст "Страхи" уходит на каникулы, это — предпоследний эпизод. Мы будем готовиться ко второму сезону. Пройдите опрос, чтобы помочь нам сделать подкаст лучше.
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СтрахиПодкаст
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