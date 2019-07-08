Вся жизнь состоит из череды важных решений. Сначала мы выбираем профессию, потом думаем о переезде в другой город, устраиваемся на работу, увольняемся, ищем партнера для брака, заводим детей. Каждое решение это не только перемены, но и сомнения. Был ли это выбор правильным? Вдруг всё пойдет не по плану? А может страх будущего полезен?