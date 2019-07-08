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РИА Новости

МИД России осудил беспрецедентную выходку грузинского журналиста

Вчера, 11:52
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел России категорически осудило неприемлемые выпады в адрес руководства РФ на грузинском телеканале, назвав их беспрецедентной по низости выходкой.
В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.
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"Категорически осуждаем беспрецедентную по своей низости выходку с неприемлемыми выпадами в нецензурных выражениях в адрес российского руководства, устроенную на грузинском телеканале "Рустави-2". Рассматриваем это как еще одну открытую провокацию грузинских радикальных сил, направленную на подрыв российско-грузинских отношений. Нынешний вопиющий инцидент – яркий пример того, куда заводит оголтелая русофобия", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что в отличие от нападения 20 июня на членов российской парламентской делегации, грузинские власти не стали оправдывать радикалов, а нашли в себе силы отмежеваться от провокаторов и осудить их поведение.
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"Видим и то справедливое возмущение, с которым произошедшее воспринято в грузинском обществе. Ожидаем адекватной реакции со стороны профильных международных и региональных организаций и журналистского сообщества. Такого рода проявлениям не должно быть места в цивилизованных странах", - подчеркнули в министерстве иностранных дел России.
Инцидент с президентом Межпарламентской ассоциации православия и депутатом Госдумы РФ Сергеем Гавриловым привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии. Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял Гаврилов РИА Новости, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы. Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
На фоне этих событий президент России Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туристическим операторам и агентам не продавать путевки в эту страну. Между тем, по данным грузинской статистики, в прошлый году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.
Акция протеста у здания телеканала Рустави 2 в Тбилиси. 8 июля 2019
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"Кто-то хочет подлить масла в огонь". Эксперт об инциденте на "Рустави 2"Грузинский телеканал "Рустави 2" приостановил вещание после ругани в эфире в адрес президента РФ. Эксперт Станислав Бышок в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.
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Скандал вокруг "Рустави 2"МИД РФРоссияВ мире
Популярные комментарии
МИД России должен был сделать это заявление уже ВЧЕРА! А не дожидаться возмущения в социальных сетях! Г-н Лавров, идите в отставку со всем составом МИД!. На постсоветском пространстве ПОЛНОСТЬЮ провалена работа.
8 июля, 11:56
kkar-olga
11110013
Ждём от министров более существенных санкций, кроме общих слов осуждения. Хамов учат. Али как?
8 июля, 11:59
Дмитрий Широков
2000003
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