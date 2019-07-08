МИД России осудил беспрецедентную выходку грузинского журналиста

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел России категорически осудило неприемлемые выпады в адрес руководства РФ на грузинском телеканале, назвав их беспрецедентной по низости выходкой.

В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.

"Категорически осуждаем беспрецедентную по своей низости выходку с неприемлемыми выпадами в нецензурных выражениях в адрес российского руководства, устроенную на грузинском телеканале "Рустави-2". Рассматриваем это как еще одну открытую провокацию грузинских радикальных сил, направленную на подрыв российско-грузинских отношений. Нынешний вопиющий инцидент – яркий пример того, куда заводит оголтелая русофобия", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что в отличие от нападения 20 июня на членов российской парламентской делегации, грузинские власти не стали оправдывать радикалов, а нашли в себе силы отмежеваться от провокаторов и осудить их поведение.

"Видим и то справедливое возмущение, с которым произошедшее воспринято в грузинском обществе. Ожидаем адекватной реакции со стороны профильных международных и региональных организаций и журналистского сообщества. Такого рода проявлениям не должно быть места в цивилизованных странах", - подчеркнули в министерстве иностранных дел России.

Инцидент с президентом Межпарламентской ассоциации православия и депутатом Госдумы РФ Сергеем Гавриловым привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии. Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял Гаврилов РИА Новости, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы. Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.