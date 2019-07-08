На Колыме прокомментировали высокое место в рейтинге доходов населения

МАГАДАН, 8 июл - РИА Новости, Людмила Щербакова. Среднедушевые доходы жителей Магаданской области в 2018 году выросли на 10,8% по сравнению с 2017 годом, это позволило региону подняться на высокое место в рейтинге регионов по доходам населения, однако размер реальных доходов падает, сообщил РИА Новости представитель правительства Колымы.

Согласно рейтингу доходов населения РИА Новости, самые высокие доходы среди регионов РФ у жителей Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Чукотского округов. Магаданская область занимает четвертую строчку. Для расчета рейтинга регионов по доходам населения авторы использовали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона (медиана - уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% – ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте России в 2018 году. Дополнительными показателями являются доля населения за чертой бедности и за чертой крайней бедности.

"По предварительным данным Росстата, в 2018 году в сравнении с 2017 годом среднедушевые денежные доходы населения увеличились с 54 580,8 рублей до 60 448,9 рублей или на 10,8 %", - отметили власти Магаданской области.

В то же время, по их данным, реальные доходы составили только 90,9% от уровня 2017 года.