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РИА Новости

На Колыме прокомментировали высокое место в рейтинге доходов населения

Вчера, 11:51
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© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанкМагадан
Магадан
© РИА Новости / Борис Бабанов
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Магадан. Архивное фото
МАГАДАН, 8 июл - РИА Новости, Людмила Щербакова. Среднедушевые доходы жителей Магаданской области в 2018 году выросли на 10,8% по сравнению с 2017 годом, это позволило региону подняться на высокое место в рейтинге регионов по доходам населения, однако размер реальных доходов падает, сообщил РИА Новости представитель правительства Колымы.
Согласно рейтингу доходов населения РИА Новости, самые высокие доходы среди регионов РФ у жителей Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Чукотского округов. Магаданская область занимает четвертую строчку. Для расчета рейтинга регионов по доходам населения авторы использовали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона (медиана - уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% – ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте России в 2018 году. Дополнительными показателями являются доля населения за чертой бедности и за чертой крайней бедности.
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Названы регионы с самым высоким качеством жизни
"По предварительным данным Росстата, в 2018 году в сравнении с 2017 годом среднедушевые денежные доходы населения увеличились с 54 580,8 рублей до 60 448,9 рублей или на 10,8 %", - отметили власти Магаданской области.
В то же время, по их данным, реальные доходы составили только 90,9% от уровня 2017 года.
"Такое расхождение обусловлено тем, что методика расчета реальных доходов населения основана на учете расходов населения и не учитывает особенностей потребительского поведения жителей области и влияния вахтового метода организации работы. Согласно данным Росстата, заработная плата, составляющая более 70% в доходах населения, в 2018 году выросла на 13%, при этом доходы упали на 9,1%. По предварительной оценке, уровень бедности снизился на 0,3 процентных пункта. Величина прожиточного минимума на душу населения в среднем за 2018 год выросла на 1,4% и составила 18 213 рублей", - рассказал собеседник агентства.
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РосстатМагаданская областьЭкономика
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