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РИА Новости

Архангельский губернатор опроверг информацию СМИ о возможной отставке

Вчера, 11:50
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанк Губернатор Архангельской области Игорь Орлов
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов опроверг информацию СМИ о своей возможной отставке, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что в рамках очередной ротации могут быть заменены главы Архангельской и Калужской областей Игорь Орлов и Анатолий Артамонов, велика вероятность отставки губернатора Ростовской области Василия Голубева, также возможна отставка еще нескольких губернаторов.
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По данным пресс-службы администрации области, подобную информацию Орлов опроверг во время планерки с членами правительства региона в понедельник.
"Я никуда не собираюсь, я с вами до конца положенного срока", - заявил Орлов на планерке.
Орлов возглавляет Архангельскую область с 2012 года, в феврале 2012 года депутаты областного парламента утвердили его в должности губернатора на пять лет. В мае 2015 года Орлов досрочно подал в отставку, президент РФ назначил его врио губернатора. В сентябре 2015 года Орлов с результатом более 53% голосов одержал победу в первом туре губернаторских выборов. В январе 2019 года на ежегодной пресс-конференции Орлов заявил, что у него нет оснований отказываться от участия в выборах 2020 года.
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Игорь ОрловРБК (медиагруппа)Политика
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