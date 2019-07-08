Архангельский губернатор опроверг информацию СМИ о возможной отставке

Орлов возглавляет Архангельскую область с 2012 года, в феврале 2012 года депутаты областного парламента утвердили его в должности губернатора на пять лет. В мае 2015 года Орлов досрочно подал в отставку, президент РФ назначил его врио губернатора. В сентябре 2015 года Орлов с результатом более 53% голосов одержал победу в первом туре губернаторских выборов. В январе 2019 года на ежегодной пресс-конференции Орлов заявил, что у него нет оснований отказываться от участия в выборах 2020 года.