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РИА Новости

Путин внес в Думу проекты о статусе наблюдателя и представительстве в ОДКБ

Вчера, 11:48
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания Государственной Думы РФ. 8 мая 2018
Президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания Государственной Думы РФ. 8 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму пакет законопроектов о статусе наблюдателя в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и уточнении полномочий стран-представителей в организации, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Отмечается, что предлагаемые на ратификацию второй и третий протоколы о внесении изменений в Соглашение о правовом статусе Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года были подписаны в Астане 8 ноября 2018 года.
Как следует из пояснительной записки к документу, положениями второго протокола уточняются понятие "представители государств-членов" ОДКБ, вводятся должности постоянного и полномочного представителя при ОДКБ (вместо полномочного представителя при ОДКБ), заместителя Генерального секретаря и определяются их понятия. Этим протоколом также устанавливаются привилегии и иммунитеты не только генсеку организации и членам его семьи, но и его заместителям и членам их семей в объеме, предусмотренном Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года.
Положениями третьего протокола предусматривается предоставлять государствам, не входящим в ОДКБ, и международным организациям статус наблюдателя в случае их заинтересованности в изучении правовой базы, опыта и практики деятельности ОДКБ без принятия обязательств по участию в практических мероприятиях организации. Кроме того, государствам и организациям, которые разделяют цели и принципы ОДКБ, готовы развивать отношения взаимовыгодного сотрудничества с ОДКБ, может быть предоставлен статус партнера ОДКБ.
"Порядок получения и прекращения статусов наблюдателя при ОДКБ и партнера ОДКБ определяется соответствующими положениями, утверждаемыми Советом коллективной безопасности ОДКБ", - добавляется в пояснительной записке.
Как следует из отзыва правительства, оба законопроекта были поддержаны кабмином, представлять их в Государственной думе и Совете Федерации при рассмотрении будет заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.
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