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РИА Новости

Россия готова работать с любым правительством Греции, заявил Косачев

Вчера, 11:45
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
Константин Косачев в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия готова работать с любым правительством Греции, отношения двух стран устойчивы и не зависят от политической конъюнктуры, заявил РИА Новости в понедельник глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
По итогам парламентских выборов консервативная партия "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса получила 158 мест в 300-местном парламенте. Правящая сейчас Коалиция радикальных левых СИРИЗА Алексиса Ципраса на втором месте – у нее 86 мест. В парламент прошли также Движение перемен КИНАЛ (22 места), Компартия Греции КПГ (15 мест), ультраправое движение "Греческое решение" ("Эллиники лиси") Кириакоса Велопулоса (10 мест), движение МЕРА25 экс-министра финансов Яниса Варуфакиса (9 мест).
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"Готовы работать с любым правительством Греции, отношения двух стран устойчивы и не зависят от политической конъюнктуры", - сказал Косачев.
Мицотакис в понедельник принесет присягу в качестве председателя правительства и затем объявит состав и структуру правительства.
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