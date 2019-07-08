Россия готова работать с любым правительством Греции, заявил Косачев

Константин Косачев в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия готова работать с любым правительством Греции, отношения двух стран устойчивы и не зависят от политической конъюнктуры, заявил РИА Новости в понедельник глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

По итогам парламентских выборов консервативная партия "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса получила 158 мест в 300-местном парламенте. Правящая сейчас Коалиция радикальных левых СИРИЗА Алексиса Ципраса на втором месте – у нее 86 мест. В парламент прошли также Движение перемен КИНАЛ (22 места), Компартия Греции КПГ (15 мест), ультраправое движение "Греческое решение" ("Эллиники лиси") Кириакоса Велопулоса (10 мест), движение МЕРА25 экс-министра финансов Яниса Варуфакиса (9 мест).

"Готовы работать с любым правительством Греции, отношения двух стран устойчивы и не зависят от политической конъюнктуры", - сказал Косачев.